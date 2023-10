METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, fait état d'un carnet de commandes de plus de 20 millions d'euros sur le dernier trimestre de l'année 2023. Ce carnet de commandes s'est particulièrement garni sur les dernières semaines, et tout particulièrement depuis l'obtention du prix « PC-Welt Best of IFA », à savoir le prix du meilleur ordinateur portable du célèbre salon IFA de Berlin.

Dans les détails, sur les 20.36 millions d'euros de ce « pipeline » :

- la France (DOM TOM inclus) représente 12.94M€ soit 63.5% des commandes.

- le reste de l'Europe est à 3.06M€ soit 15.03% du carnet de commandes.

- l'Inde confirme sa montée en puissance avec 2.83M€ soit 13.9% des commandes.

- le Liban et le Moyen-Orient représentent 0.82M€ soit 4% des commandes.

- le reste du monde (dont l'Afrique) se situant donc à 8.14% du pipeline.

Ces chiffres confirment l'internationalisation de la société, portée par l'engouement montant pour la célèbre marque française Thomson Computing à travers les continents.

Une montée en puissance programmée qui se poursuivra grâce à l'ouverture internationale de 50 pays à fin décembre 2023 et à la gamme la plus complète en 2023 sur tous les segments de prix et intégrant toutes les nouvelles technologies accessibles à tous : https://www.mythomson.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZxqkpRulGfKy3Fyl8uYbpKVZ2phlWGbmWaYmWOalMeUm3JlmJxhmZXHZnFjlmls

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/82146-031023_metavisio_cde20m.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews