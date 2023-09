Un gros marché en perspective pour METAVISIO (Thomson Computing) qui reçoit une importante accréditation de l'ONU.

PONTAULT-COMBAULT, le 13 septembre 2023 – 8h00 METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables, a reçu ce jour une accréditation de l'ONU pour répondre aux appels d'offres de ses organisations internationales* : un gros marché en perspective. Parmi ces organisations, citons le Haut-Commissariat pour les réfugiés, l'Université des Nations Unies, ou encore la célèbre OMS.

Grâce à cette accréditation, la marque Thomson se trouve sur la même ligne de départ que les géants Asus, Acer, Lenovo, Dell, HP, Apple pour candidater aux appels d'offres réalisées par ces institutions onusiennes. Des appels d'offres correspondant à un budget informatique global de 700 millions de dollars pour l'année 2022 (soit 2.4% du budget total de 29.5 milliards de dollars pour l'ensemble des catégories).

Selon le Président Fondateur Stéphan Français : « Metavisio a beaucoup œuvré depuis 2 ans pour pour développer la marque Thomson Computing à l'international. Après notre référencement en Inde obtenu la semaine dernière, nous obtenons aujourd'hui notre référencement sur la Base de l'ONU, ce qui va nous permettre de placer une Société Européenne face aux 6 géants mondiaux de l'informatique. De nombreux gouvernements sont sensibles au fait d'attribuer des marchés publics a des européens compétents, ce qui nous laisse espérer d'autres référencements, d'autant plus que nous avons une gamme produits complète et innovante, tandis que notre benchmark montre que nous avons le meilleur rapport qualité-prix. Nous sommes d'autant plus optimistes que nous venons de finir sur une note très positive le salon IFA de Berlin qui nous a lui aussi apporté de nouveaux clients et de nouveaux pays. Nous n'avons aucune limite pour le développement de notre entreprise car nous avons des équipes exceptionnelles conscientes du moment historique que nous vivons.»

A propos de METAVISIO-THOMSON COMPUTING,

METAVISIO-THOMSON COMPUTING est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés : « des dernières technologies au meilleur prix ».

L'effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'information sur : www.metavisio.eu

