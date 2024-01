Communiqué officiel de METAVISIO

METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation d'ordinateurs portables et de l'ensemble des produits informatiques, rentre du voyage officiel avec la délégation d'Ile-de-France (communique du 20 décembre 2023) qui se rendait en Inde afin de rencontrer différents acteurs majeurs et responsables gouvernementaux.

L'homologation historique du gouvernement indien pour participer aux appels d'offres publics afin de répondre aux importants besoins en solutions informatiques (pour rappel, l'Inde compte 1,4 milliard d'habitants soit un peu plus de trois fois la population de l'Union Européenne) constitue pour la Société une opportunité considérable. Alors que l'Inde a mis en place des restrictions sur les importations de produits informatiques pour s'affranchir de la Chine qui fournissait 75% des équipements informatiques importés par l'Inde, METAVISIO – THOMSON Computing a une place à se faire pour fournir des solutions informatiques innovantes, et s'imposer comme l'alternative de choix. METAVISIO – THOMSON Computing est la seule société en Europe capable de rivaliser avec les chinois et les américains, et de déployer à l'international des gammes complètes : grand public, BtoB et maintenant BtoG (ordinateurs, tablettes et serveurs) avec sa prestigieuse marque THOMSON.

Plusieurs appels d'offres sont en cours et lors de ce voyage officiel, un accord exclusif a d'ores et déjà eu lieu avec le premier site e-commerce indien, avec à la clé, un pipeline minimium de commandes annuel de 73 900 notebooks THOMSON Computing. Les premières pièces seront livrées début avril 2024.

METAVISIO - THOMSON Computing prévoit une année record avec une gamme devenue complète (gaming, produits professionnels et grand public) et son développement soutenu à l'international. Pour la première fois, le Président de la Société annonce qu'au 19 janvier 2024, il compte 50 millions de dollars de pipeline de commandes engagé dans les 52 pays, dont 38 ont été ouverts au T4 2023 (communiqué de presse du 6 décembre 2023).

A propos de METAVISIO - Thomson Computing

METAVISIO - THOMSON Computing est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ».

METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'informations sur : www.metavisio.eu

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGlslZeaZGaZnpqflcZubpRrl2dlmGiVaJbGx2FwacqYaGpplmaTZsWeZnFknWZq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83814-012024_cp_metavisio_retour_inde.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews