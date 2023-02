Metavisio : donne un mandat exclusif pour une levée de fonds

Metavisio (Thomson Computing) a signé une lettre d'engagement octroyant à Riverside Management Group LLC, par le biais de sa filiale de courtage américaine en propriété exclusive BCW Securities LLC, un mandat exclusif de levée de fonds, dans la perspective d'une cotation au Nasdaq.



' Cette levée de fonds devrait permettre à la société de se développer à l'international et d'accompagner l'ouverture d'un distributeur dans chaque pays, en sachant qu'elle s'est implantée dans 24 pays supplémentaires en plus de la France depuis début 2023 ' indique la société.



La levée de fonds devrait se faire en deux étapes, avec une première mobilisation de capitaux dont la conclusion est prévue avant la fin du premier trimestre de 2023.



Une seconde étape devrait s'achever en même temps que l'admission à la cote des actions de la société sur le marché Nasdaq aux États-Unis (qui devrait prendre la forme d'une double cotation ou d'une fusion avec une société déjà cotée sur le Nasdaq).



' Une cotation sur le Nasdaq est censée améliorer la visibilité de la société auprès du public, de la communauté d'analystes de Wall Street, et des investisseurs particuliers et institutionnels du monde entier, améliorer la liquidité du titre, aider la société à financer des acquisitions et sa croissance future, et augmenter globalement la valeur actionnariale ' explique la société.



