Metavisio : étend le réseau de distribution avec Bureau Vallée

Metavisio (Thomson Computing) annonce avoir obtenu un référencement permanent de 7 modèles de sa gamme de PC dans les 380 magasins Bureau Vallée. La société étend ainsi son réseau de distribution en France.



Ces modèles sont donc intégrés à la plateforme d'achat centrale de Bureau Vallée. Les premières livraisons devraient entrer dans les linéaires courant octobre.



L'enseigne Bureau Vallée, société familiale spécialisée dans la papeterie, les fournitures de bureau, la bureautique et les consommables informatiques est présente partout en France au travers de son réseau de plus de 380 magasins.



Franchise en croissance depuis les années 2000, plusieurs dizaines de magasins ouvrent chaque année y compris au coeur des villes et grandes agglomérations.



Se développant également à l'international, avec à ce jour 70 magasins principalement en Europe, l'enseigne Bureau Vallée a réalisé 568 ME de CA HT sur son exercice 2021.



