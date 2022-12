Metavisio : ouverture d'une filiale en Inde

Metavisio annonce qu'elle vient d'ouvrir une filiale à 100% à New Delhi afin de participer aux appels d'offres publics du gouvernement indien et de distribuer ses ordinateurs au niveau du grand public en magasins ou sur Internet.La société française fait part de deux réunions qui se sont tenues ce mois-ci avec le ministre indien de l'Éducation, réunions qui 'ont permis un fort rapprochement, rappelant que l'Inde avait un besoin croissant d'accès à la technologie' pour ses étudiants et sa population.Baptisée Metavisio Computing India Private Limited, la nouvelle filiale aura pour objectif de postuler pour les appels d'offres publics de tablettes et de notebook qui correspondent à plusieurs centaines de millions de budgets nationaux chaque année.Metavisio précise avoir signé des accords de distribution avec des acteurs locaux et évoqué la possibilité de créer rapidement une ligne d'assemblage Thomson en Inde qui permettra de répondre à une partie de la demande nationale.'L'Inde en 2023, peut devenir pour Thomson notre premier marché mondial, nous attendons déjà, fin janvier 2023, les premières commandes sur les appels d'offres publics', indique le président de Metavisio, Stéphan Français.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.