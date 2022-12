Metavisio : poursuite de discussions aux Etats-Unis

Metavisio annonce ce lundi continuer à discuter avec plusieurs partenaires stratégiques aux Etats-Unis afin de développer le marché américain, premier marché mondial pour les ordinateurs et les tablettes, et de coter sur une bourse américaine (NASDAQ ou NYSE).'En effet Metavisio réalise déjà 5% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, ce qui est unique pour une société française de matériel informatique, mais ce pays devrait à terme représenter la plus grande part du chiffre d'affaires de la société', explique l'entreprise.Pour rappel, Metavisio a fait part vendredi soir de la fin des négociations exclusives débutées le 9 septembre avec le 'Special Purpose Acquisition Company' (SPAC) SportsTek Acquisition, négociations qui portaient sur un éventuel rapprochement d'entreprises.La société d'ordinateurs portables justifiait cette fin des discussions par des conditions de marché difficiles pour les SPACs aux Etats-Unis et par un niveau élevé de remboursement du compte séquestre de SportsTek décidé par les actionnaires réunis le 20 décembre.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.