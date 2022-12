Metavisio : prolonge la période d'exclusivité avec SportsTek

Metavisio (Thomson Computing) est précédemment entrée en négociations exclusives le 9 septembre 2022 avec SportsTek Acquisition en vue d'un projet de rapprochement d'entreprises.Afin de finaliser les termes définitifs et préparer la documentation contractuelle de l'Opération Proposée, Metavisio et SportsTek viennent de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 (inclus) la période d'exclusivité qui a débuté le 9 septembre 2022.Il est rappelé que la réalisation de l'Opération Proposée serait soumise à certaines conditions usuelles, et notamment à (i) l'approbation par les actionnaires de SportsTek, (ii) l'approbation par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) au titre de la réglementation boursière applicable, et (iii) l'obtention d'engagements de participation à l'Opération Proposée de la part des principaux actionnaires de Metavisio représentant au moins 90% du capital social de Metavisio sur une base entièrement diluée.' Aucune des parties n'est obligée de poursuivre une quelconque transaction tant que les parties n'auront pas négocié et signé les documents définitifs de l'opération ' indique la société.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.