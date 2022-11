Metavisio : un contrat au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est

Metavisio a annoncé lundi la signature d'un contrat de distribution au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est, un succès qui le conduit à prévoir un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars sur ces deux régions dès 2023.



Le fabricant français d'ordinateurs portables indique avoir signé un accord avec le grossiste tanzanien Red Hot portant sur la zone constituée par les Emirats Arabes Unis et tous les pays d'Afrique de l'Est.



Red Hot - qui commercialise déjà des marques telles que Dell, HP, Microsoft ou Logitech dans la région - a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 168 millions de dollars, pour un effectif de 160 personnes, dans son

activité de grossiste distributeur de matériel informatique.



Suite à cette signature, Metavisio dit d'ores et déjà prévoir un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars l'an prochain sur les pays concernés.



Cette première commande doit porter sur la vente de 50.000 ordinateurs portables ('notebooks') dans la zone de distribution de Red Hot, une commande dont le montant se situe autour d'un million d'euros.



Selon l'institut GFK, le marché du matériel informatique au Moyen-Orient et en Afrique de l'Est devrait connaître une croissance annuelle moyenne comprise entre 6% et 10% selon les pays en 2023 puis 2024.



