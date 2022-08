Metavisio : va présenter ses nouveaux PC Gaming à Berlin

La société Metavisio (THOMSON Computing) annonce ce soir qu'elle présentera sa nouvelle gamme de PC Gaming à l'occasion de l'IFA de Berlin, l'un des plus grands salons d'électronique grand public, qui se tiendra dans la capitale allemande du 2 au 6 septembre.



Chaque année, cet événement rassemble quelque 200 000 visiteurs et 6000 journalistes, ainsi que l'ensemble des distributeurs européens.



'Thomson se lance dans les ordinateurs portables gaming avec des modèles innovants qui combinent la performance et la mobilité', fait savoir Metavisio, qui présentera notamment son notebook NEO Gaming, dédié au jeu dans le cloud.



Des ordinateurs de 15 & 17 pouces conçus pour le jeu vidéo et dotés 'de composants puissants et de dernière génération', seront ainsi mis à l'honneur.



'Pour stocker des jeux de plus en plus gourmands en espace, les notebooks Thomson Gaming sont équipés d'un SSD de 512 Go qui garantit un démarrage très rapide et un chargement tout aussi rapide des niveaux dans les jeux', indique Metavisio.





