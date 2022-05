METAVISIO

METAVISIO: Signature de 2 accords pan-européens avec ALDI et LIDL.



16-Mai-2022 / 18:10 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l?émetteur.



COMMUNIQUE DE PRESSE Signature de 2 accords pan-européens avec ALDI et LIDL PONTAULT-COMBAULT, le 16 mai 2022 ? 17h30 ? METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : MLTHO), société française spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, est fier d?annoncer la signature de deux accords de distribution paneuropéens avec ALDI et LIDL. Metavisio (THOMSON Computing) a conclu des accords de distribution avec ALDI et LIDL à l?échelle européenne portant sur la vente d?Ordinateurs Portables de 13 à 17 pouces, de tablettes de 10 à 13 pouces et d?accessoires informatiques. ALDI et LIDL sont deux acteurs majeurs de la grande distribution en Europe, dont le succès repose à la fois sur une organisation optimisée, garante d?un rapport qualité/prix compétitif, et sur une montée en gamme progressive qui attire de plus en plus de nouveaux consommateurs. De son côté, Metavisio dispose d?une gamme de produits grand public de la marque THOMSON Computing dotés des dernières technologies au meilleur prix : un positionnement gagnant qui s?appuie sur un modèle économique fabless et séduit également de plus en plus de clients dans un contexte de retour de l?inflation et de conjoncture économique incertaine. Les discussions en cours entre METAVISO (THOMSON Computing) et ces deux acteurs de la grande distribution devrait donner lieu à des commandes significatives, livrables sur le 4e trimestre 2022. Actuellement coté sur Euronext Access+, Metavisio (THOMSON Computing) a annoncé son projet de transfert sur Euronext Growth mi-juin 2022 afin d?accompagner l?accélération de sa croissance, tant en France qu?à l?international. A propos d?ALDI Inventeur du concept « Discount », ALDI s?attèle à le réinventer continuellement dans le respect des valeurs qui font son ADN : Simplicité, Responsabilité et Fiabilité. Fort de ces valeurs, ALDI s?engage à offrir la meilleure qualité au meilleur prix et s?attache à rendre les courses les plus simples possible. Le succès durable de l?enseigne est étroitement lié à sa capacité à innover et à se concentrer sur l?essentiel, c?est-à-dire le client. Des millions de personnes viennent ainsi chaque jour faire leurs courses chez ALDI pour profiter de son offre claire et lisible de produits de qualité à prix bas. Le succès durable d?ALDI est assuré par 70 000 collaborateurs répartis dans 9 pays d?Europe (Allemagne, Portugal, Espagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Pologne et France). A propos de LIDL LIDL est présent dans 30 pays et gère environ 10 500 magasins. Depuis 2017 et 2018, des supermarchés Lidl sont également présents aux États-Unis et en Serbie. Avec 1 580 supermarchés et plus de 45 000 collaborateurs, Lidl France est un concept de distribution unique axé sur la proximité et la simplicité de l?offre. L?enseigne propose un assortiment sélectionné de 1700 produits alimentaires avec 90% de marques de distributeur et un prix unique dans l?ensemble de ses supermarchés. Depuis 2016, le programme « En route vers demain » de Lidl structure le développement responsable en tant que distributeur, employeur et partenaire commercial engagé A propos de METAVISIO METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d?ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013., METAVISIO ? THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ». L?effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. Plus d?information sur : www.metavisio.eu Contacts Information Actionnaires Relations Presse Financière Relations Presse Corporate Relations Investisseurs METAVISIO ACTIFIN AYA Communication ACTIFIN Jennifer JULIA Alexandre Borreil Jean-Yves BARBARA contact.investisseurs@metavisio.eu jjullia@actifin.fr aborreil@aya-communication.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : +33 1 60 60 45 74 Tél. : 01 56 88 11 11 Tél. : 06 76 32 27 69 Tél. : 01 56 88 11 11 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Metavisio - Aldi Lidl FR