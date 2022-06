METAVISIO

METAVISIO (THOMSON Computing) lance une augmentation de capital d’environ 5,3 M€ à l’occasion de son transfert sur Euronext Growth en cotation continue.



16-Juin-2022 / 08:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.



METAVISIO (THOMSON Computing)

lance une augmentation de capital d’environ 5,3 M€ à l’occasion de son transfert sur Euronext Growth en cotation continue

Accélération du développement international

après des résultats 2021 historiques



Augmentation de capital d’un montant d’environ 5,3 M€ pouvant être portée à environ 6,1 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension

Près de 3,6 M€ d’engagements de souscription [1]

Période de souscription du 16 juin 2022 au 28 juin 2022 pour l’Offre à Prix Ferme (à 17h00 aux guichets et à 20h00 par Internet) et jusqu'au 29 juin 2022 à 12h00 pour le Placement Global

Prix d’émission de l’action : 6,30 €, soit une décote de 24,2% [2]

Eligible aux PEA et PEA-PME, Entreprise Innovante (réduction d’impôt sur le revenu) [3]

PONTAULT-COMBAULT, le 16 juin 2022 – 08h30 – METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; code mnémonique : MLTHO), société française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables, lance une augmentation de capital pour accompagner son développement à l’international et sa stratégie d’innovation. Le groupe procédera au transfert de ses titres d’Euronext Access+ vers Euronext Growth à l’issue de l’opération (nouveau code mnémonique : ALTHO) en cotation continue.



THOMSON Computing : une marque intemporelle et résolument innovante

C’est en 2013 que Stephan Français a fait renaître la branche informatique de THOMSON sous la marque THOMSON Computing. Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque THOMSON a pris part aux plus grandes révolutions technologiques et s’est toujours efforcée de rendre l’innovation utile et accessible à tous. Aujourd’hui encore, THOMSON Computing bénéficie d’une forte reconnaissance auprès du grand public européen et s’inscrit dans cette tradition de produits innovants et accessibles au plus grand nombre.



Après être entrée en Bourse sur Euronext Access+ par cotation directe le 06 décembre 2021, METAVISIO (THOMSON Computing) transfère ses titres sur Euronext Growth et lance une augmentation de capital d’un montant d’environ 5,3 M€ pouvant être portée à environ 6,1 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.



Cette nouvelle étape traduit la volonté de METAVISIO (anciennement Group SFIT) d’accélérer le développement commercial du Groupe et de faire rayonner la marque THOMSON Computing en France et à l’international.

Stéphan Français, fondateur et Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing) déclare :



« METAVISIO a su trouver sa place face aux géants de l’informatique grand public grâce à un modèle économique « fabless » et à un cycle court d’innovation qui permet de proposer en un temps record des produits dotés des dernières technologies, accessibles au plus grand nombre. Après 9 années de croissance rentable, notre volonté est d’intensifier le rayonnement de Thomson Computing. Nous sommes déjà présents en France, en Europe et en Amérique du Nord, et nous avons signé plusieurs accords de distribution en début d’année, notamment au Royaume Uni, en Europe du Sud et en Scandinavie. L’augmentation de capital que nous lançons à l’occasion du transfert de METAVISIO sur Euronext Growth va nous permettre de renforcer notre empreinte internationale avec une ambition forte à horizon 2026 : réaliser 120 M€ de chiffre d’affaires, dont 60% à l’international, associé à une marge d’Ebitda supérieure à 13%. D’ores et déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les actionnaires qui vont nous rejoindre pour faire rayonner la marque Thomson Computing. »



Une proposition de valeur basée sur un modèle time to market et une structure opérationnelle à faible coûts

Le modèle d’affaires de METAVISIO (THOMSON Computing) repose sur une structure opérationnelle orientée vers la rentabilité avec des cycles produits les plus courts possibles, un nombre restreint de fournisseurs de composants, une gestion externalisée des stocks et une équipe resserrée.



METAVISIO (THOMSON Computing) propose ainsi une gamme de produits sur catalogue dont les caractéristiques sont adaptables aux cahiers des charges de ses clients distributeurs, lui permettant de produire à la commande, là où les grands acteurs du secteur produisent des séries courtes en masse.



METAVISIO (THOMSON Computing) s’appuie sur un réseau de distributeurs externalisés pour couvrir les marchés internationaux. Le groupe est présent dans plus d’une centaine d’enseignes de premier plan et compte à ce jour une quarantaine de collaborateurs.



Pari gagné : des résultats 2021 historiques

METAVISIO (THOMSON Computing) a récemment publié des résultats financiers 2021 historiques qui reflètent l’accélération de sa stratégie de conquête de parts de marché, tant en France qu’à l’international : Un chiffre d’affaires de 60,8 M€, en progression de 28,5% par rapport à 2020,

Une part de marché en France de 81,5% [4] sur le segment des PC à moins de 300 € et de l’ordre de 23,6% 4 sur le segment des PC à moins de 500 € (prix publics),

Un EBITDA en hausse de 39,7% (6,3M €) et un résultat d’exploitation en hausse de 38,8% (4,1 M€). Face aux grands acteurs du secteur qui se livrent une bataille sur les quintiles de prix supérieurs à 500 €, METAVISIO (THOMSON Computing) a choisi de développer des gammes de produits à des prix inférieurs à 500 €, répondant à une demande de budget maîtrisé pour une grande partie de la population mondiale.



METAVISIO (THOMSON Computing) a ainsi prouvé que sa stratégie orientée sur les ordinateurs portables et les tablettes à budget maîtrisé répondait à un besoin croissant d’équipement des foyers, favorisé par le contexte de crise sanitaire mondiale.



Confirmation des objectifs 2022

Dans ce contexte, METAVISO (THOMSON Computing) confirme ses objectifs 2022 avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€, en hausse de 15% par rapport à 2021, et une marge d’EBITDA au moins équivalente à celle de 2021.



Depuis le début de l’année, la Société a conclu des accords de distribution dans plusieurs nouveaux pays ou régions, comme en Scandinavie avec le groupe EET (cf. communiqué de presse du 7 mars 20229), ainsi qu’au Canada, en Inde, en Grande-Bretagne et aux Philippines.



La Société poursuit également son développement par la signature de deux accords pan-européens avec des acteurs majeurs de la grande distribution, ALDI et LIDL, portant sur la vente d’Ordinateurs Portables de 13 à 17 pouces, de tablettes de 10 à 13 pouces et d’accessoires informatiques. Ces deux accords devraient donner lieu à des commandes significatives, livrables sur le 4e trimestre 2022.







Ambition 2026 : 120 M€ de chiffre d’affaires associé à une hausse de la rentabilité

A horizon 2026, METAVISO (THOMSON Computing) vise 120 M€ de chiffre d’affaires associé à une marge d’Ebitda supérieure à 13%. Pour atteindre cet objectif, METAVISIO s’appuiera sur deux principaux leviers de croissance : de nouveaux accords commerciaux qui viendront compléter les partenariats déjà signés en Europe et à l’international, notamment en Afrique et au Moyen-Orient ;

et le lancement de produits innovants situés sur des segments de marché porteurs comme le PC Gaming et les Crypto serveurs. La Société entend ainsi continuer d’imposer son concept (« la technologie au meilleur prix ») pour disrupter les marchés français, européen et américain des PC portables à moins de 500 euros et conquérir de nouveaux territoires.



Structure de l’augmentation de capital

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’« Offre »), comprenant : une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ferme , principalement destinée aux personnes physiques (l’ « Offre à Prix Ferme » ou « OPF »), étant précisé que : Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés : fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 250 actions incluses) et fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions) ; Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits ;

un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant : un placement en France ; et un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du Canada et de l’Australie.



Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPF le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPF sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre (avant exercice éventuel de la Clause d’Extension)



Le nombre de titres à émettre sur la base de l’Offre initiale (avant exercice de la clause d’extension) est de 841 270 titres. En fonction de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre et après consultation avec le Chef de File et Teneur de Livre (tel que ce terme est défini ci-après), la Société pourra décider de porter le nombre d’Actions Nouvelles à émettre à un nombre maximum de 967 460 (les « Actions Offertes »). La Clause d’Extension représentera au maximum 15 % du nombre initial d’Actions Nouvelles, soit un maximum de 126 190 actions.



Prix de l’Offre

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPF sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »). Le Prix de l’Offre a été fixé à 6,30 euros par action, par le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion en date du 15 juin 2022 .



Produit brut et produit net de l’Offre - Dépenses liées à l’émission



Sur la base du Prix de l’Offre, soit 6,30 € :

(en €) Emission à 75% Emission à 100% Après clause d’extension Produit brut 3 975 004 € 5 300 001 € 6 094 998 € Dépenses estimées 679 506 € 753 110 € 809 272 € Produit net 3 295 498 € 4 546 891 € 5 285 726 €

Aucun frais ne sera supporté par l’investisseur.



Principales dates du calendrier prévisionnel de l’Offre 15 juin 2022 Conseil d’Euronext validant le projet d’admission sur Euronext Growth

Suspension de cotation des actions Metavisio (post-clôture) 16 juin 2022 Communiqué de presse et Avis Euronext relatif à l’ouverture de l’OPF et du Placement Global 28 juin 2022 Clôture de l’OPF à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet 29 juin 2022 Clôture du Placement Global à 12h00 (heure de Paris)

Fixation du Prix de l’Offre et exercice éventuel de la Clause d’Extension

Avis Euronext relatif au résultat de l’OPF et du Placement Global

Communiqué de presse indiquant le Prix de l’Offre et le résultat de l’OPF et du Placement Global 1er juillet 2022 Règlement-livraison des actions dans le cadre de l’OPF et du Placement Global. 4 juillet 2022 Reprise de cotation des actions Metavisio ;

Inscription et début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris.



Modalités de souscription

L’émission objet de l’Offre est réalisée sans droit préférentiel de souscription.

Les personnes désirant participer à l’Offre à Prix Ferme devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 28 juin à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 29 juin à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.



Chef de file et Teneur de Livre :

TSAF - Tradition Securities and Futures – 9 Place Vendôme, 75001 Paris, France



Révocation des ordres

Les ordres de souscription passés par les particuliers par Internet dans le cadre de l’OPF seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPF (le 28 juin à 20h00 (heure de Paris)). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier, d’une part, les modalités de révocation des ordres passés par Internet et, d’autre part, si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions. Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué exclusivement auprès du Chef de File et Teneur de Livre ayant reçu cet ordre et ce jusqu'au 29 juin à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.



Dilution potentielle susceptible de résulter de l’Offre, sur la participation d’un actionnaire qui ne souscrirait pas à l’Offre Participation de l’actionnaire Base non diluée Base diluée (1) Avant l’Offre 1,00% 0,78% Après l’Offre à 100% 0,88% 0,71% Après l’Offre en cas d’exercice de la Clause d’Extension 0,87% 0,70% Après l’Offre à 75% 0,91% 0,73%

(1) A titre purement illustratif, le tableau ci-dessous présente l’effet dilutif des emprunts obligataires convertibles existants, dont une partie est établie sur la base d’une hypothèse fondée sur le VWAP (Volume Weighted Average Price ou cours moyen pondéré) des 3 jours de bourse les plus bas sur les 20 derniers jours de bourse (du 17 mai 2022 au 14 juin 2022), minoré d’une décote de 20%, soit 6,32 € par action.







Intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société, des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance

La Société a reçu une intention de souscription à l’Offre, pour un montant de 500 K€ de la part de Monsieur Stéphan Français, Directeur général et administrateur de la Société.

La Société a également reçu des engagements de souscriptions à l’Offre de la part d’investisseurs tiers à hauteur de 3,1 M€, soit un montant total d’engagements de souscription de 3,6 M€ (soit 68% de l’Offre) .



Engagement d’abstention de la Société

180 jours à compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles, objet de la présente Note d’opération.



Engagements de conservation pris par certains actionnaires

Pour rappel, dans le cadre de l’admission des actions de la Société sur Euronext Access+, le 6 décembre 2021, tous les actionnaires détenant plus de 1% du capital s’étaient engagés à conserver la quote-part de leurs actions pour une durée de 12 mois ayant débuté le jour de l’introduction en bourse de la Société, soit jusqu’au 6 décembre 2022.



De plus, Stéphan Français représentant 66,4% du capital de la Société avant l’Offre, s’est engagé à conserver l’intégralité de sa participation actuelle jusqu’à l’expiration d’une période de 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l’Offre, puis jusqu’à l’expiration d’une période de 360 jours à compter du règlement-livraison de l’Offre, à hauteur de 80% de sa participation.



Cet engagement est pris sous réserve de certaines exceptions usuelles telles que des cessions à un tiers préalablement autorisées par le Chef de File et Teneur de Livre pouvant s’accompagner de la reprise de l’engagement par le cessionnaire sur la durée restant à courir de l’engagement initial, l’apport à une offre publique d’achat ou d’échange sur les actions de la Société, le transfert à une entité contrôlée.



Raisons de l’Offre – Produit net estimé – Utilisation des fonds

La présente augmentation de capital a pour objet de doter la Société des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Ainsi, le produit net estimé de l’Offre s’élève à 4,5 M€ (Emission à 100%) et sera affecté au financement des deux objectifs stratégiques suivants :

Le développement des positions à l’international (environ 80% des montants levés) : elle consiste à dupliquer à l’international ses succès rencontrés en France, sur les segments de prix des PC à moins de 300 € et de 300 à 500 €, afin de prendre des parts de marché et d’augmenter chiffre d’affaires et marge brute. Cet axe stratégique passera à la fois par la poursuite des efforts engagés dans les pays où elle est déjà installée, comme elle a pu le montrer historiquement sur le marché français, en étant distribué directement et par l’intermédiaire de grossistes pour certains clients spécifiques, mais surtout par le développement dans de nouveaux pays. Outre son implantation sur le marché français depuis sa création, la Société a amorcé des développements dans plusieurs autres pays européens depuis 2020 et 2021, de même qu’aux Etats-Unis depuis 2021, en passant par le biais de grossistes afin de maintenir une bonne maîtrise des coûts, tout en adressant un maximum de clients finaux potentiels. Dès 2022 et 2023, la Société entend poursuivre ce développement en développant son activité en Afrique et au Moyen-Orient, toujours grâce à des partenariats avec des grossistes, puis d’adresser ensuite les marchés asiatiques à partir de 2025. Le développement de la stratégie d’innovation (environ 20% des montants levés) : elle repose sur un développement de son catalogue de produits, grâce au développement de produits pour aborder les marchés de milieu de gamme et haut de gamme, en intégrant les technologies de pointe. Elle entend s’appuyer en particulier sur les produits équipés de processeurs Qualcomm, avec des modules 4G et 5G, puis en élargissant, à partir du deuxième semestre 2022, la gamme de produits avec des produits gaming et des crypto serveurs. La Société a donc pour ambition de dupliquer les succès qu’elle a remporté sur le segment de l’entrée de gamme, en abordant la gamme de prix supérieur : de 300 à 600 €. Dans un contexte de marché où la croissance est portée par l’innovation, elle entend ainsi profiter de la croissance qui porte le segment premium en général ; celui des ultrabooks en particulier.

En cas de limitation de l’Offre à 75% (produit net estimé de 3,3 M€ sur la base du Prix d’Offre), le produit net à percevoir serait affecté aux objectifs précédents dans les proportions suivantes :

Le développement des positions à l’international : environ 90% des montants levés

Le développement de la stratégie d’innovation : environ 10% des montants levés

Cette situation ne remettrait pas en cause la stratégie ni la vitesse de déploiement de la stratégie, les objectifs de chiffre d’affaires (120 M€ dont 60% réalisés à l’international), et de taux d’EBITDA (supérieur à 13% du chiffre d’affaires) pour 2026 ne seraient pas remis en cause, ni l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 70 M€ à fin 2022.



Contrat de placement

L’Offre fera l’objet d’un contrat de placement qui sera conclu entre le Chef de File et Teneur de Livre et la Société, portant sur l’intégralité des Actions Offertes. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. En cas de non-signature ou de résiliation du contrat de placement, les ordres de souscription et l’Offre seraient rétroactivement annulés.



Partenaires de l’opération Listing Sponsor

Allegra Finance PSI

Tradition Securities And Futures Conseil Juridique

Lexelians Avocats Agence de communication

Actifin Commissaires aux comptes

Grant Thornton

A propos de METAVISIO METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation de produits informatiques, notamment d’ordinateurs portables et de tablettes, sous licence exclusive de la marque THOMSON Computing. Créé en 2013., METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ». L’effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. Metavisio a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 60,8 M€, en progression de 28,5%, associé à un EBITDA de 6,3M€, en hausse de 39,7%.



Plus d’information sur : www.metavisio.eu

Contacts Information Actionnaires Relations Presse Financière Relations Presse Corporate Relations Investisseurs METAVISIO ACTIFIN AYA Communication ACTIFIN Jennifer JULIA Alexandre Borreil Jean-Yves BARBARA contact.investisseurs@metavisio.eu jjullia @actifin.fr aborreil@aya-communication.fr jybarbara@actifin.fr Tél. : +33 1 60 60 45 74 Tél. : 01 56 88 11 1 1 Tél. : 06 76 32 27 69 Tél. : 01 56 88 11 1 1





Avertissement

Mise à disposition du document d’information

Des exemplaires du document d’information de METAVISIO , approuvé par le conseil d’Euronext en date du 15 juin 2022, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social de METAVISIO , ainsi que sur son site internet ( https:// www.metavisio.eu ). Le document d'information contient une description détaillée de METAVISIO , notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière, ainsi que des facteurs de risque correspondant.



Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du document d’information avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du document d’information , pourraient également avoir un effet défavorable.



Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de METAVISIO ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par METAVISIO . Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. METAVISIO attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cashflows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel METAVISIO opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. De plus, même si la situation financière de METAVISIO , ses résultats, ses cashflows et l’évolution du secteur dans lequel METAVISIO opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de METAVISIO . Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. METAVISIO ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable, notamment en application du règlement No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.



Restrictions

Les informations contenues dans le présent communiqué sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France. Elles ne constituent pas une offre d'achat des actions METAVISIO dans tout autre pays.

Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (l’« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application, de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu’une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions METAVISIO aux États-Unis. Les actions METAVISIO ne pourront être vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. METAVISIO n’envisage pas d’enregistrer une offre aux États-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au public d’actions aux États-Unis.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.

[1] Montant total d’engagements de souscription reçus : 3,6 M€, soit 68% de l’Offre initiale [2] 24,2% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes de 10 dernières séances de bourse (du 31/05 au 14/062022 [3] Réduction d’impôt sur le Revenu sous condition et dans la limite des plafonds disponibles FCPI. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier [4] Source : GFK Nov-Déc 21 Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : METAVISO - Transfert sur Euronext Growth FR