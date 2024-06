Metcash Limited est une société de distribution en gros et de marketing basée en Australie. La société fournit un soutien en matière de merchandising, d'exploitation et de marketing à ses clients des secteurs de l'alimentation, des spiritueux et de la quincaillerie. Ses secteurs d'activité sont l'alimentation, les boissons alcoolisées et la quincaillerie. Le segment alimentaire distribue une gamme de produits et de services aux supermarchés indépendants et aux commerces de proximité. Le secteur de la quincaillerie distribue des produits de quincaillerie à des points de vente indépendants et exploite des magasins de détail d'entreprises et de coentreprises. Le secteur des boissons alcoolisées distribue des boissons alcoolisées à des points de vente indépendants et à des hôtels. Il propose diverses marques de spiritueux, dont Thirsty Camel, Big Bargain Bottleshop et Duncans. Les marques de quincaillerie de la société comprennent Mitre 10, Home Hardware, Total Tools et Hardings Hardware. La société fournit des services aux détaillants indépendants dans différents coins de l'Australie, notamment à Cape York et Cooktown dans le nord-est, et à Dampier et Broome dans le nord-ouest.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire