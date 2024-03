Metcash Limited est une société de distribution et de marketing en gros basée en Australie. La société est engagée dans l'approvisionnement et le soutien des détaillants et autres entreprises sur les marchés de l'alimentation, des boissons alcoolisées et de la quincaillerie. La société opère à travers trois segments : Alimentation, Alcools et Quincaillerie. Le secteur alimentaire comprend la distribution d'une gamme de produits et de services aux supermarchés indépendants et aux magasins de proximité. Le secteur des boissons alcoolisées comprend la distribution de produits alcoolisés à des points de vente au détail indépendants et à des hôtels. Le segment Hardware comprend la distribution de produits de quincaillerie à des points de vente au détail indépendants et l'exploitation de magasins de détail appartenant à la société. Son activité Independent Brands Australia (IBA) exploite des marques de détail indépendantes nationales, notamment Cellarbrations, The Bottle-O, IGA Liquor, Duncans, Thirsty Camel, Big Bargain et Porters. Elle compte environ 1612 magasins de détail de supermarchés, 3035 points de vente de boissons alcoolisées et 734 quincailleries.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire