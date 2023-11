Metgasco Ltd est une société d'exploration et de production pétrolière (pétrole et gaz) basée en Australie. Les principales activités de la société comprennent l'exploration, l'évaluation et le développement du pétrole et du gaz, ainsi que l'investissement dans les infrastructures énergétiques associées et leur développement. La société détient des intérêts dans quatre tenements : ATP2020, Vali (ATP2021), Odin (PRL211), PRL237 et Cervantes (L14). Le permis ATP2020 a une superficie d'environ 535 kilomètres carrés. ATP2021 est situé dans le Queensland, à côté de la frontière entre le Queensland et l'Australie du Sud. PRL 211 se trouve dans le bassin Cooper d'Australie-Méridionale, la limite orientale de la licence étant adjacente à la limite occidentale d'ATP 2021. L14 comprenant 39,8 kilomètres carrés sur le champ pétrolier de Jingemia et ses environs, est situé à terre dans le bassin de Perth. La filiale à 100 % de la société est Richmond Valley Power Pty Ltd.