Methanex Corporation a annoncé la nomination de John Sampson, vice-président principal des opérations, de la fabrication et de l'ingénierie chez Dow Inc. à son conseil d'administration à compter du 1er octobre 2023. Fort d'une carrière de 40 ans dans le secteur des produits chimiques et des matériaux, M. Sampson possède une vaste connaissance de l'industrie et un sens aigu des affaires. De 1996 à 2015, M. Sampson a occupé divers postes de direction de plus en plus importants chez Dow, notamment celui de vice-président chargé de l'environnement, de la santé et de la sécurité et celui de vice-président chargé de la fabrication, des produits chimiques et de l'énergie.

En 2015, M. Sampson a rejoint Olin Corp. en tant que vice-président des opérations et, en 2019, il est devenu vice-président exécutif des opérations commerciales d'Olin Corp. M. Sampson est revenu chez Dow en 2020 et, dans ses fonctions actuelles de vice-président principal, Opérations, Fabrication et Ingénierie, il est responsable de l'équipe mondiale des opérations, qui compte plus de 22 000 employés dans le monde entier.

Il est également membre de l'équipe de direction de Dow, qui est responsable de l'exécution de la stratégie de l'entreprise. M. Sampson est titulaire d'une licence en génie chimique de l'université d'État de Louisiane et est également vice-président du conseil d'administration de Sadara Chemical Company.