Paris, le 20 janvier 2022 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce un investissement de 2,5 M€ en OCA (Obligations Convertibles en Actions) dans la société Evergaz.

Evergaz est un groupe qui compte 123 collaborateurs et exploite plusieurs unités de méthanisation territoriale, dont 9 centrales en France, 13 en Allemagne et 2 en Belgique. Au total, plus d'1 million de tonnes de déchets y sont traités par an, soit une production de 870 000 tonnes de digestat et une capacité installée de 45,8 MWe.

Après avoir racheté 10 unités de méthanisation en Allemagne, Evergaz souhaite réaliser d'autres acquisitions dans les mois à venir. Pour financer son développement, le groupe prévoit de lever des fonds. Dans ce contexte, Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) a souscrit à une émission d'OCA (Obligations Convertibles en Actions) de 2,5 M€ remboursables en cinq ans.

A propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables. L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans. Ces contrats de rachats garantis permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans

