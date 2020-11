Communiqué de presse

METHANOR investit 960.000 € dans le plus grand site de méthanisation de l'Yonne

Paris, le 19 novembre 2020 – Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET), société spécialisée dans le financement et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables, annonce un investissement de 960.000 € en obligations convertibles dans AED (Agri Energie Dondaine) en Bourgogne.

Après avoir investi 540.000 € en 2013, Méthanor (Euronext Growth, FR0011217710 ALMET) vient d'accorder un nouveau financement à AED (Agri Energie Dondaine), le plus grand site de méthanisation de l'Yonne, dans le cadre de son extension. Le projet prévoit une augmentation des capacités de production théorique de 0,6 MW à 1 MW, qui impliquera un accroissement des déchets agricoles de 20.000 à 24.000 T et nécessitera de nouvelles installations. Ces dernières, prévues fin 2020 début 2021, concernent la séparation de phase qui permettra de réduire à 7000 T le digestat solide. Le digestat liquide ainsi obtenu est, ensuite, d'une part, évaporé, et d'autre part, transformé par osmose inverse en déchet commercialisable (le « retentat »). Le coût total de l'opération (achat de l'équipement et travaux d'aménagement) s'élève à 960.000 € et sera entièrement couvert par un emprunt convertible de même montant souscrit par Méthanor. L'obligation convertible affiche un taux de rendement nominal de 6,5% avec un remboursement annuel sur 10 ans.

« Nous réitérons notre confiance dans la famille Dondaine, qui a montré, par le passé, sa capacité à surmonter les difficultés tout en montant en compétence sur la gestion de l'unité de méthanisation. Ce nouveau projet d'extension contribuera à l'amélioration de la rentabilité de la centrale », déclare Marc Meneau, co-gérant de Vatel Gestion et de Methanor.

Méthanor affiche un résultat net positif chaque année depuis sa création en 2012.

À propos de Méthanor

Cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011217710 ALMET), Méthanor a pour vocation de financer et d'exploiter des projets d'énergies renouvelables. L'électricité ou le gaz produits sont revendus à EDF ou Engie dans le cadre des objectifs du Grenelle de l'environnement et bénéficient de tarifs de rachat garantis pendant 20 ans.

Ces contrats de rachats garantis permettent d'offrir à Méthanor un rendement sécurisé sur 15 à 20 ans.

