Méthanor : une centrale mise en service en Martinique

Données financières EUR USD CA 2021 - - - Résultat net 2021 - - - Dette nette 2021 - - - PER 2021 -8,42x Rendement 2021 - Capitalisation 8,12 M 8,56 M - Capi. / CA 2021 - Capi. / CA 2022 - Nbr Employés - Flottant 98,7% Graphique MÉTHANOR Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique MÉTHANOR Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 1 Dernier Cours de Clôture 4,06 € Objectif de cours Moyen 5,35 € Ecart / Objectif Moyen 31,8% Dirigeants et Administrateurs François Gerber Co-Managing Director & Head-Investor Relations Éric Lecoq Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) MÉTHANOR -4.02% 9 WASTE MANAGEMENT -1.47% 68 277 REPUBLIC SERVICES, INC. -3.71% 42 401 WASTE CONNECTIONS, INC. 1.25% 35 479 GFL ENVIRONMENTAL INC. -19.09% 10 215 TETRA TECH, INC. -17.97% 7 521