Methode Electronics, Inc. est un fournisseur de solutions techniques personnalisées qui dispose de sites de vente, d'ingénierie et de fabrication en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. La société opère à travers quatre segments : Automobile, Industriel, Interface et Médical. Le secteur automobile fournit des dispositifs électroniques et électromécaniques et des produits connexes aux fabricants d'équipements d'origine (OEM). Le secteur industriel fabrique des solutions d'éclairage extérieur, des télécommandes radio de sécurité industrielle, des câbles flexibles tressés, des barres omnibus laminées porteuses de courant et des dispositifs, des assemblages personnalisés de produits d'alimentation, tels que sa solution PowerRail, des systèmes de câblage d'alimentation flexibles à haute intensité et à basse tension et des barres omnibus à revêtement en poudre. Le segment Interface fournit une variété d'émetteurs-récepteurs à base de cuivre et de solutions d'interface utilisateur. Le segment médical est constitué de son activité de dispositifs médicaux, Dabir Surfaces, avec sa technologie de support de surface visant à prévenir les lésions dues à la pression.

Secteur Equipements et pièces électroniques