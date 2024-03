METISA Metalurgica Timboense SA est une société basée au Brésil dont l'activité principale est la production de pièces en acier pour les machines industrielles et agricoles. Les produits de la société comprennent des pièces pour les équipements agricoles, des pièces pour les tracteurs, des lames pour le secteur de la construction, des lames de coupe de pierre, des accessoires ferroviaires, des articles pour les équipements routiers, des rondelles, des outils à main, des accessoires pour camions et d'autres produits en acier. Le processus de fabrication consiste en un traitement à chaud de l'acier, un traitement thermique et des opérations de finition. Metisa vend ses produits à d'autres entreprises, qui les utilisent pour produire des machines, ainsi que sur le marché des pièces détachées. Au 31 décembre 2011, la Société détenait à 100 % METISA Florestal e Energetica SA, qui est engagée dans le reboisement et l'exploitation commerciale de produits forestiers.

Secteur Véhicules et machines lourdes