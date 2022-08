MetLife Investment Management acquiert le spécialiste ESG Affirmative Investment Management

MIM envisage ainsi d'étendre les solutions d'investissement durable pour les clients institutionnels

MetLife Investment Management (MIM), la société de gestion d'actifs institutionnels de MetLife, Inc. (NYSE: MET), annonce avoir conclu un accord définitif visant l’acquisition d’Affirmative Investment Management (AIM). AIM est un gestionnaire mondial axé sur les placements à revenu fixe ayant des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), doté de capacités d'investissement, de vérification, de reporting et de participation à fort impact. Au 30 juin 2022, AIM comptait 1,01 milliard de dollars d'actifs sous gestion. L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment à l'approbation réglementaire.

L'acquisition étendra les capacités d'investissement et de reporting ESG de MIM pour fournir des solutions client et des rendements ajustés au risque à long terme. « En combinant l'expertise d'AIM avec l'engagement de MIM en matière d'investissement durable, nous serons encore mieux placés pour fournir aux clients et aux consultants des informations et des conseils complets sur les considérations ESG », déclare Steven J. Goulart, président de MIM, vice-président directeur et directeur des investissements chez Met Life. « MIM maintiendra son processus d'investissement de base, et AIM apportera des capacités supplémentaires pour évaluer les considérations de durabilité et de risque dans nos compétences-clés, c'est-à-dire, la gestion de placements à revenu fixe, de capitaux privés et de biens immobiliers. »

« Nous nous réjouissons de rejoindre MIM, une société d'investissement institutionnel de calibre mondial, et de poursuivre notre mission de gestion de portefeuilles hautement performants qui intègrent des impacts environnementaux et sociaux positifs », déclare Stephen Fitzgerald, qui a cofondé AIM en 2014. « Nous pensons que notre intégration prévue dans les équipes d'investissement de MIM nous permettra de fournir des informations et des analyses différenciées à un nombre croissant de clients mondiaux. »

AIM a remporté de nombreux prix de l'industrie liés aux critères ESG, dont récemment le « Best ESG Investment Fund: Fixed Income » aux ESG Investing Awards 2022. L’entreprise a également remporté l’« Impact Asset Manager of the Year » aux Australian Impact Investment Awards 2021 et l’« Impact Report of the Year » (pour les investisseurs) aux Environmental Finance Bond Awards 2021.

À propos de MetLife Investment Management

MetLife Investment Management, la société de gestion d'actifs institutionnels de MetLife, Inc. (NYSE: MET), est une société publique mondiale de gestion de placements à revenu fixe, de capitaux privés et de biens immobiliers, proposant des solutions de placement personnalisées aux investisseurs institutionnels du monde entier. MetLife Investment Management offre aux caisses de retraite publiques et privées, aux compagnies d'assurance, aux fonds de dotation, aux fonds et à d'autres clients institutionnels un éventail de solutions de placement et de financement sur mesure permettant d'atteindre divers objectifs de placement à long terme et de dégager des rendements ajustés au risque dans la durée. MetLife Investment Management totalise plus de 150 ans d'expérience en matière de placements et comptait, au 30 juin 2022, 590,9 milliards de dollars d'actifs totaux sous gestion.

À propos de MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), par l’intermédiaire de ses filiales et sociétés affiliées ("MetLife") est l’une des principales sociétés de services financiers au monde, fournissant des assurances, des rentes, des avantages sociaux aux employés et des services de gestion d’actifs qui permettent à ses clients individuels et institutionnels de naviguer dans un monde en pleine mutation. Fondée en 1868, MetLife est présente à l'international sur plus de 40 marchés et occupe des positions de premier plan aux États-Unis, au Japon, en Amérique latine, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.metlife.com.

À propos d’Affirmative Investment Management

Affirmative Investment Management (AIM) est un gestionnaire mondial axé sur les placements à revenu fixe ayant des impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), doté de capacités d'investissement, de vérification, de reporting et de participation à fort impact. Fondée en 2014, AIM se concentre sur la mobilisation de capitaux traditionnels pour relever les défis ESG. L'entreprise vise à gérer des portefeuilles de titres à revenu fixe qui génèrent des impacts environnementaux et sociaux positifs sans compromettre les rendements financiers. L'équipe extrêmement compétente d'AIM se concentre uniquement sur l'investissement et la croissance du marché des obligations à impact, utilisant une approche rigoureuse pour élaborer des portefeuilles d'obligations à impact et générer des rendements.

