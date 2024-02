Metlifecare Limited est une société basée en Nouvelle-Zélande, qui fournit des villages de retraite. La Société est impliquée dans le développement, la possession et l'exploitation de villages de retraite. Ses villages offrent un continuum complet de soins allant des villas et des appartements aux appartements à services flexibles. La Société offre des services de résidence pour retraités dans les régions suivantes : Map of Villages, Northland, Auckland, Waikato, Bay Of Plenty et Lower North. Il offre différents niveaux de soins et de soutien, selon le village et les besoins des utilisateurs. La Société possède et exploite un portefeuille d'environ 25 villages situés dans des régions ayant une économie, une démographie et un prix médian des maisons locales, dans la partie supérieure de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Ses filiales comprennent Forest Lake Gardens Limited, Metlifecare Highlands Limited, Hibiscus Coast Village Holdings Limited, Metlifecare Kapiti Limited, Hillsborough Heights Village Holdings Limited, Metlifecare Oakridge Limited, Longford Park Village Holdings Limited, Metlifecare Orion Point Limited et Metlifecare 7 Saint

Secteur Installations et services en soins de santé