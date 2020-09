Metro : Invest Securities ajuste son objectif de cours

29/09/2020 | 09:15

Invest Securities estime que Metro risque d'aborder le prochain exercice dans la tourmente de la crise sanitaire en Europe, sachant que son modèle reste drivé par le débouché des CHR et que son premier trimestre est majeur dans la formation des résultats (1/2 de l'EBITDA).



' Une fois encore, le risque est de se trouver face à un nouveau momentum de prévisions baissières et un exercice à nouveau confisqué par la crise. Dans ces conditions, il devient presque tentant de considérer l'offre d'EPGC comme une alternative valable, alors qu'elle n'est objectivement qu'un ' pis-aller ' ' indique le bureau d'analyses.



' Sans conviction, nous recommandons de la suivre tant l'environnement est incertain pour un groupe dont le Conseil n'a pas encore statué sur la succession du Président du Directoire ' rajoute Invest Securities.



L'analyste reste neutre sur la valeur mais ajuste son objectif de cours à 7,7 E (contre 7,5 E).



