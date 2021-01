Metro : Invest Securities dégrade son opinion

Invest Securities dégrade son opinion sur Metro de 'neutre' à 'vente', jugeant que 2020/21 est 'sérieusement hypothéqué' pour le groupe de distribution allemand et voyant un 'risque de nouvelles révisions à la baisse des résultats bien prégnant' dans son scénario.



'En clair, le momentum boursier qui a permis à l'action de prestement récupérer environ +35% sur ses plus bas de 2020, occulte un rebond des résultats reporté à l'exercice au 1er octobre 2021...', estime l'analyste.



'Si nous n'avons pas vu ce rattrapage boursier, influencé par une rotation sectorielle favorisant un titre pressenti value (dividende maintenu), notre objectif de cours modestement revisité de 7,6 à 8,2 euros nous impose de passer à la vente', conclut-il.



