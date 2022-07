Metro : Invest Securities reste à vente, rehausse sa cible

Invest Securities réaffirme sa recommandation 'vente' sur Metro avec un objectif de cours rehaussé de sept à 7,4 euros, reconnaissant que 's'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, Metro aurait réussi un brillant exercice'.



Le bureau d'études considère que le momentum 'qui a justifié un nouveau relèvement de guidances annuelles n'est pas durable alors que la restauration est un secteur traditionnellement très sensible aux fluctuations de la conjoncture'.



Selon l'analyste, cela risque de se voir dès le premier trimestre 2022-23 et de 'dégrader un profil de risque déjà marqué par la présence du groupe en Ukraine mais surtout en Russie où Metro est dans l'immédiat dans un corner'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.