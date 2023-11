COLOGNE (dpa-AFX) - En Allemagne, de plus en plus de clients scannent eux-mêmes leurs produits à la caisse du magasin. Selon une analyse publiée jeudi, le commerce de détail compte déjà 4270 magasins avec un total de 16 000 caisses en libre-service, soit plus du double qu'il y a deux ans. L'étude de l'institut de recherche commerciale EHI est parvenue à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur. Selon cette étude, c'est dans les supermarchés que les systèmes dits de self-checkout sont les plus répandus. La plupart des caisses en libre-service sont utilisées dans les filiales Rewe et Edeka. Les clients ont déjà la possibilité de payer aux caisses sans personnel dans plus de 750 magasins.

L'EHI s'attend à ce que le nombre de magasins équipés de ce type d'appareils continue à augmenter rapidement. Les auteurs de l'étude citent plusieurs avantages : L'espace nécessaire est moindre, il est donc possible d'installer plus de caisses dans un espace restreint, ce qui réduit les temps d'attente. Les caisses sans personnel soulagent en outre le commerce de détail, qui a de grandes difficultés à pourvoir les postes. La satisfaction des clients est élevée, dit-on. L'analyse a porté sur 63 entreprises et groupes d'entreprises au total./cr/DP/zb