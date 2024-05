Metro AG, anciennement Metro Wholesale & Food Specialist AG, est un groupe international de commerce de gros et de services alimentaires basé en Allemagne, ainsi qu'un spécialiste de l'alimentation, avec une clientèle de gros dans environ 35 pays d'Europe et d'Asie. Les activités de la société sont menées par deux secteurs d'exploitation : le secteur METRO Wholesale et le secteur Real. La société opère également en tant que détaillant dans le segment des hypermarchés sur le marché allemand de la vente au détail de produits alimentaires. La société opère au niveau international sous les marques METRO et Real. La société exploite environ 751 entrepôts dans 25 pays et environ 79 dépôts de livraison. La société fournit également des services de distribution alimentaire par l'intermédiaire du groupe Classic Fine Foods, du groupe Rungis Express et du groupe Pro a Pro.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire