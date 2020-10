Metro : acquisition du groupe Aviludo au Portugal

19/10/2020 | 10:13

Metro annonce l'acquisition du groupe Aviludo, le deuxième plus grand service de restauration au Portugal avec 152 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et plus de 13 500 clients dans tout le pays.



Le groupe Aviludo, fortement implanté à Lisbonne et dans le sud du pays axé sur le tourisme, possède une expertise dans la transformation de la viande.



La transaction devrait être clôturée au cours du premier semestre de l'année 2021. Les deux parties ont accepté de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.



Olaf Koch, DG de Metro AG, a déclaré : ' Grâce à la forte présence d'Aviludo nous renforcerons notre présence nationale au Portugal et nous pourrons offrir à nos clients une réelle valeur ajoutée en matière de produits et de services '.



