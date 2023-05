Metro augmente son chiffre d'affaires et réduit ses pertes

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Le groupe de grande distribution Metro a poursuivi sa croissance au deuxième trimestre. Le résultat d'exploitation a toutefois reculé. En outre, Metro a de nouveau enregistré des pertes au bout du compte, même si elles ont été moins importantes que l'année précédente. Le président du directoire Steffen Greubel estime que son entreprise est sur la bonne voie. Les prévisions de résultat opérationnel pour l'exercice 2022/23 (à fin septembre) ont été confirmées.

Avec le chiffre d'affaires, le grossiste a dépassé ses attentes, a écrit l'analyste Volker Bosse de la Baader Bank dans une première réaction vendredi. La confiance des consommateurs dans l'Union européenne s'est récemment nettement améliorée et l'hôtellerie-restauration a commencé l'année avec des chiffres d'affaires en hausse. L'expert de JPMorgan Borja Olcese a parlé d'une reprise lente et régulière. L'action Metro, cotée au SDax, a quelque peu reculé en matinée.

"Nos clients sont de plus en plus optimistes", a déclaré le président du directoire Greubel lors d'une conférence téléphonique. Les hôtels et les restaurants ont profité d'une confiance croissante des consommateurs.

Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 10,4 pour cent par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,9 milliards d'euros, comme l'avait annoncé Metro jeudi soir. Selon les indications, les recettes ont augmenté aussi bien dans le secteur stationnaire que dans celui de la livraison. Le secteur des places de marché, encore petit, a également connu une croissance robuste. L'activité de livraison est toutefois restée le moteur. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté dans toutes les régions, sauf en Russie. Dans ce pays, les affaires restent difficiles.

Le résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a baissé de 157 millions d'euros l'année précédente à 111 millions d'euros, ce que Metro a expliqué avant tout par la fin des effets de la vente de la filiale de supermarchés Real. De plus, des coûts plus élevés ont pesé. L'année précédente, Metro avait en outre profité de ventes immobilières.

Le grossiste a enregistré une perte nette de 107 millions d'euros, contre -284 millions d'euros l'année précédente. Dans l'ensemble, les chiffres ont été meilleurs que ceux attendus par les analystes.

L'entreprise a confirmé ses prévisions annuelles ainsi que ses objectifs à moyen terme. Pour 2022/23, le groupe prévoit jusqu'à présent une croissance du chiffre d'affaires de cinq à dix pour cent après correction des effets de change. L'Ebitda ajusté devrait diminuer de 75 à 225 millions d'euros, contre près de 1,4 milliard d'euros en 2022.

Après le premier semestre, Metro est sur la bonne voie, a déclaré Greubel. Ainsi, selon les données, le chiffre d'affaires a augmenté de onze pour cent au cours des six premiers mois, corrigé des effets de change et de portefeuille, le résultat d'exploitation corrigé a également diminué de 120 millions d'euros, corrigé du portefeuille.

Pour l'exercice en cours, le grossiste veut revenir dans la zone de bénéfice après une perte de plusieurs millions liée à l'activité en Russie. La vente des activités en Inde, que Metro a conclue la veille, devrait y contribuer et influencer positivement le résultat par action d'environ 0,30 euro. C'est pourquoi Metro s'attend désormais à un résultat par action de 1,20 à 1,60 euro pour 2022/23./nas/tav/mis