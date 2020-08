Metro : le directeur général partira à la fin de l'année

24/08/2020 | 10:04

Olaf Koch, le directeur général de Metro, va quitter son poste après huit ans à la tête du groupe allemand de distribution, selon un communiqué publié dimanche.



Arrivé en 2009 au poste de directeur financier, Koch - qui avait pris les fonctions de directeur général en 2012 - quittera la société en date du 31 décembre 2020, précise le groupe.



Cette annonce survient au moment où Metro, comme bon nombre de ses concurrents, est confronté à une profonde modification du secteur et à un changement des habitudes des consommateurs.



A son actif, Koch a réussi à alléger la dette du groupe en procédant à de nombreuses cessions qui ont permis au groupe de se transformer, passant d'un conglomérat à un spécialiste de la vente de gros.



Dans son communiqué, Metro indique que la recherche d'un successeur a d'ores et déjà démarré.



'Difficile de se projeter dans l'après Olaf Koch', estiment toutefois les analystes d'Invest Securities.



'Le marché pourrait cependant être tenté de réagir avec un biais initial positif, sans connaître les successeurs possibles, simplement parce que Olaf Koch est loin d'avoir dans son historique en tant que patron de Metro séduit et convaincu les marchés financiers, avec une communication, il est vrai, où le groupe a souvent été pris en défaut', estime l'intermédiaire parisien.



L'action Metro évoluait sans grand changement lundi matin à la Bourse de Francfort, en baisse de 0,1% dans les premiers échanges.



