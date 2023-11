COLOGNE (dpa-AFX) - Dans le commerce de détail, les consommateurs font déjà souvent le travail des caissiers. Scanner les produits, payer de manière autonome - pour de nombreux clients, c'est depuis longtemps le quotidien dans de nombreux endroits. C'est le résultat d'une analyse de l'institut de recherche commerciale EHI, dont l'agence de presse allemande dpa a eu connaissance.

Selon cette analyse, les clients peuvent déjà utiliser les offres correspondantes dans plus de 5000 magasins en Allemagne, alors que ce chiffre était encore de 2310 il y a deux ans. La tendance est nettement à la hausse. "Dans dix ans, environ un supermarché sur trois disposera de caisses en libre-service", prévoit Frank Horst, expert de l'EHI. Voici un aperçu des principaux résultats de l'étude :

Deux variantes de libre-service sont largement répandues.

Deux systèmes en particulier se sont établis : Les caisses en libre-service, également appelées caisses self-checkout, permettent aux clients de passer leurs achats au scanner et de les payer sans personnel. Il existe également la variante du self-scanning mobile. Après s'être inscrits, les consommateurs peuvent déjà scanner les produits pendant leur tournée dans le supermarché - avec des chariots spécialement équipés, des scanners manuels ou via une application sur leur smartphone ("Scan & Go"). Cela permet de gagner du temps, car il n'est plus nécessaire de déballer et de réenregistrer les marchandises à la caisse. Le self-checkout est nettement plus répandu que le self-scanning, de nombreux magasins ne proposent qu'un seul des deux systèmes, certains proposent même les deux.

Les caisses en libre-service ont le vent en poupe

Selon l'EHI, ce sont surtout les offres de self-checkout stationnaires qui ont nettement progressé au cours des dernières années. Le commerce de détail arrive ainsi actuellement à environ 16 000 caisses libre-service (2021 : 7240) dans un total de 4270 magasins (2021 : 1687). Dans les supermarchés, où cette technique est particulièrement utilisée, on compte 9600 de ces caisses modernes, réparties dans 2600 magasins. Cela représente en moyenne 3,7 caisses en libre-service par magasin. La part de marché est donc d'environ 7,5 pour cent. Les caisses en libre-service les plus fréquentes se trouvent chez Rewe et Edeka, où plus de 750 magasins sont équipés en conséquence. Mais la technique n'est pas seulement utilisée dans les supermarchés, elle l'est également chez Bauhaus, Rossmann, Decathlon et Ikea, entre autres.

Les offres de paiement en espèces diminuent

Lorsque les caisses en libre-service ont été introduites, la possibilité de payer en espèces aux terminaux était encore très répandue. En 2021, les clients pouvaient encore payer leurs achats en espèces dans 76% des supermarchés équipés de caisses en libre-service, alors qu'actuellement, ce n'est possible que dans 44% des magasins. De plus en plus d'entreprises renoncent à l'utilisation de modules de paiement en espèces lors de l'installation de nouveaux systèmes. Certains commerçants continuent d'y recourir parce que les clients le souhaitent explicitement.

Voici les avantages et les inconvénients

Moins d'espace nécessaire, temps d'attente plus court : ces avantages des caisses en libre-service sont particulièrement souvent cités par les entreprises. Lorsque les premières caisses en libre-service ont été ouvertes il y a des années, des réactions critiques se sont fait entendre. Pourquoi aura-t-on encore besoin de caissiers à l'avenir ? Aujourd'hui, la vision a changé. Comme de nombreux secteurs, le commerce de détail est confronté à d'importants problèmes de personnel. "Nos besoins en personnel pour nos magasins augmentent chaque année, alors qu'il y a de moins en moins de candidatures pour les postes dans la vente", explique un porte-parole de Rewe. Les caisses en libre-service ont permis d'alléger la charge de travail et d'apporter de la flexibilité dans la planification du personnel. Frank Horst, l'auteur de l'étude EHI, y voit "l'un des principaux moteurs de la diffusion de ces systèmes". Selon lui, l'acceptation des clients a nettement augmenté. Mais les caisses en libre-service ont aussi un inconvénient. Selon l'étude de l'EHI, l'augmentation de la diffusion et de l'utilisation s'accompagne d'une augmentation du risque de vol. Les entreprises sont donc contraintes de procéder à des aménagements techniques dans la zone des caisses.

- comme les sas de sortie, la surveillance par caméra et le contrôle du poids.

par des balances.

Prévisions

Le nombre de magasins proposant des offres en libre-service devrait encore nettement augmenter à l'avenir. Selon l'entreprise, dans de nombreux magasins Rewe, une personne sur deux paie déjà ses achats à une caisse en libre-service. Lors de la transformation ou de l'ouverture de nouveaux magasins, les caisses en libre-service sont depuis longtemps la norme. Il faut s'attendre à une croissance considérable dans les discounters. Aldi Süd avait déjà annoncé au début de l'année vouloir miser davantage sur les caisses en libre-service, surtout dans les grandes villes. Aldi Nord et Lidl testent également de tels systèmes. Les caisses conventionnelles vont-elles totalement disparaître dans un avenir proche ? Frank Horst de l'EHI ne s'y attend pas. Une partie des gens rejette toujours les caisses en libre-service et les commerçants ne veulent pas perdre de clients./cr/DP/zb