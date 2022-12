Reliance Retail va acheter l'unité indienne de Metro pour environ 344 millions de dollars

L'opération aidera la société soutenue par Mukesh Ambani à renforcer son format de vente en gros et à consolider sa position de plus grand acteur du secteur florissant de la vente au détail en Inde, avec des magasins couvrant l'électronique, l'épicerie et la mode.

Ambani est également en concurrence avec son compatriote milliardaire Gautam Adani dans la course au rachat de la société indienne Future Retail Ltd, criblée de dettes.

Metro, qui a vendu une partie de ses activités en Belgique au début du mois, a déclaré qu'il s'attendait à un gain d'environ 150 millions d'euros (159,15 millions de dollars) de la vente de ses activités en Inde.

Metro est actif sur le marché indien depuis 2003 et a déclaré des ventes d'environ 926 millions d'euros pour l'exercice clos en septembre 2022. Elle exploite 31 magasins dans 21 villes et est surtout un fournisseur de restaurants et de petites entreprises.

"En raison de la dynamique du marché, un investissement important serait nécessaire pour poursuivre la croissance de l'entreprise", a déclaré Steffen Greubel, directeur général de Metro.

Il a ajouté que la cession "permettra à Metro de se concentrer sur l'accélération de la croissance dans le portefeuille de pays restant."

Les sociétés prévoient que l'accord sera conclu d'ici mars 2023.

(1 $ = 0,9425 euros)

(1 $ = 82,8800 roupies indiennes)