(Alliance News) - Voici un aperçu des changements d'administrateurs et de directeurs de sociétés cotées à Londres annoncés jeudi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Corre Energy BV - Société de stockage d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert basée à Groningen, Pays-Bas - Darren Patrick Green quitte son poste de directeur exécutif à la suite d'une annonce du HMRC britannique "concernant une entreprise dont il est l'ultime bénéficiaire effectif". M. Green n'a aucun rôle exécutif dans cette entreprise et celle-ci n'est pas liée à Corre. La société Procorre LLP, enregistrée à Singapour, a été citée par le HMRC sur une "liste de dispositifs d'évasion fiscale, de promoteurs, de facilitateurs et de fournisseurs".

Oxford Nanopore Technologies PLC - Société basée à Oxford, en Angleterre, qui développe et vend des produits de séquençage par nanopore - déclare que James Willcocks, Clive Brown et Tim Cowper vont quitter le conseil d'administration, Brown immédiatement et Cowper et Willcocks plus tard dans l'année. Cowper et Willcocks ne se présenteront pas à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle de 2024. "Ces changements s'inscrivent dans le cadre de l'évolution normale du conseil d'administration et sont conformes aux meilleures pratiques de gouvernance", précise le communiqué. M. Cowper est le directeur des opérations, M. Willcocks le directeur de la stratégie et M. Brown le directeur de la technologie. Tous trois conserveront ces "fonctions de direction opérationnelle".

Metro Bank Holdings PLC - Banque de détail basée à Londres - Marc Page a été nommé directeur financier et a rejoint le conseil d'administration le 2 septembre. Il arrive de Barclays PLC, "où il a occupé un certain nombre de postes de direction depuis son arrivée en 2017". Il a également travaillé chez Lloyds Banking Group PLC.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

