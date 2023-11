(Alliance News) - Le FTSE 100 est appelé à ouvrir en hausse, l'accent étant mis jeudi sur les chiffres de l'inflation dans la zone euro et aux États-Unis.

Des chiffres plus froids réduiront la nécessité pour la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine de maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps. Des chiffres plus élevés que prévu pourraient toutefois affecter les actions.

"Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers l'indice américain des dépenses de consommation personnelle, la mesure de l'inflation préférée de la Fed. L'indice global des dépenses de consommation pourrait avoir baissé de 3,4 % à 3,0 % en octobre, et l'indice de base des dépenses de consommation pourrait avoir baissé de 3,7 % à 3,5 %. Un chiffre plus faible que prévu pourrait alimenter les attentes d'une réduction anticipée de la Fed, tandis qu'une série de chiffres plus élevés que prévu devrait, en théorie, calmer l'enthousiasme dovish et appeler à un rebond des rendements. Actuellement, l'activité sur les contrats à terme des Fed funds donne près de 80 % de chances pour une baisse des taux de la Fed en mai, et la probabilité d'une baisse en mars est de 50-50", a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

L'attention se porte également sur les prix du pétrole, avec une réunion du groupe Opec+ des pays producteurs à venir. Le Brent était en hausse avant la réunion.

Au Royaume-Uni, Mitchells & Butlers a annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires annuel, mais une perte. Dr Martens a publié des résultats semestriels plus faibles et a averti que son rebond aux États-Unis prendrait plus de temps à se matérialiser que prévu initialement. Le prêteur Metro Bank a annoncé des suppressions d'emplois.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,2% à 7 439,46

Hang Seng : en hausse de 0,2 % à 17 034,80

Nikkei 225 : en hausse de 0,5 % à 33 486,89

S&P/ASX 200 : +0,7% à 7 087,30

DJIA : clôture peu modifiée à 35 430,42

S&P 500 : clôture en baisse de 0,1% à 4 550,58

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,2% à 14 258,49

EUR : stable à USD1,0966 (USD1,0966)

GBP : en hausse à 1,2689 USD (1,2674 USD)

USD : en baisse à 147,14 JPY (147,59 JPY)

OR : hausse à 2 044,87 USD l'once (2 041,08 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 83,00 USD le baril (81,80 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

10:00 GMT EU CPI

10:00 GMT Chômage dans l'UE

16:00 GMT Royaume-Uni Megan Greene, membre du comité de politique monétaire de la BoE, s'exprime

13:30 GMT Indice des dépenses personnelles de consommation aux Etats-Unis

La production de voitures au Royaume-Uni a augmenté pour le huitième mois consécutif, avec plus de 91 000 véhicules construits en octobre, selon de nouveaux chiffres. Le total a augmenté de près d'un tiers par rapport au même mois de l'année dernière et constitue la meilleure performance d'octobre depuis 2019, a déclaré la Society of Motor Manufacturers and Traders (Société des constructeurs et négociants automobiles). La production pour les marchés intérieur et extérieur a augmenté de 23,9% et 33,4% respectivement, les exportations ayant tiré la production. Plus de quatre voitures sur cinq ont été expédiées à l'étranger, la croissance des exportations étant tirée par une augmentation de 58% des expéditions vers l'UE, qui reste de loin le plus grand marché du Royaume-Uni, représentant près des deux tiers des exportations.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Morgan Stanley initie B&M avec 'equal weight' - objectif de prix 600 pence

Berenberg initie Workspace avec 'buy' - objectif de prix 643 pence

Deutsche Bank initie Alphawave IP Group avec 'achat' - objectif de prix 150 pence

ENTREPRISES - FTSE 250

L'exploitant de pubs Mitchells & Butlers a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires annuel et a déclaré avoir démarré la nouvelle année en force. Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 30 septembre a augmenté de 13 % pour atteindre 2,50 milliards de livres sterling, contre 2,21 milliards de livres sterling l'année précédente. Toutefois, la société a enregistré une perte avant impôts de 13 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 8 millions de livres sterling. Les coûts d'exploitation ont augmenté de 17 %, passant de 1,84 milliard de livres sterling à 2,15 milliards de livres sterling. "Nous sommes ravis de la solidité de nos résultats commerciaux et de notre résistance face à des vents contraires sans précédent en matière de coûts. Nous avons enregistré une bonne croissance du bénéfice sous-jacent, hors aide gouvernementale, avec une croissance des ventes à périmètre constant dans toutes nos marques, et une surperformance record par rapport au marché", a déclaré le directeur général Phil Urban. Au cours des huit semaines qui ont suivi la clôture de l'exercice, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 7,8 % en glissement annuel. M&B a ajouté : "Les vents contraires liés aux coûts ont représenté un défi important au cours de l'exercice 2023, mais nous voyons clairement que ces vents commencent à s'atténuer. Nous savons maintenant que le salaire de subsistance national augmentera de 9,8 % et sera étendu à toutes les personnes de plus de 21 ans à partir d'avril de l'année prochaine, mais une réduction des prix de l'énergie et un ralentissement de l'inflation des produits alimentaires, en particulier, signifient que les vents contraires globaux prévus pour l'année à venir devraient être réduits à 65 millions de livres sterling. Cela devrait nous permettre de commencer à reconstituer les marges vers les niveaux d'avant la pandémie".

Le fabricant de bottes Dr Martens a annoncé une baisse de ses bénéfices semestriels et a déclaré que la reprise du marché clé des États-Unis prendrait plus de temps que prévu. Au cours du semestre clos le 30 septembre, le chiffre d'affaires a baissé de 5,4 %, passant de 418,6 millions de livres sterling douze mois plus tôt à 395,8 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a chuté de 55 %, passant de 57,9 millions de livres sterling à 25,8 millions de livres sterling. Le PDG, Kenny Wilson, a déclaré : "Nous avons enregistré des résultats commerciaux mitigés au cours de l'année écoulée : "Nous avons enregistré des résultats commerciaux mitigés au premier semestre de l'année. Nous avons bien progressé dans la mise en œuvre de nos priorités stratégiques, en continuant d'investir dans l'entreprise et dans notre personnel afin de favoriser une croissance durable à long terme. Au cours de la période, nous nous sommes concentrés sur la maîtrise des éléments contrôlables : nous avons réalisé d'importantes économies sur la chaîne d'approvisionnement, transformé avec succès notre réseau de distribution en Amérique du Nord, ouvert 25 nouveaux magasins et lancé un service de réparation Dr. M. Wilson a ajouté que ses performances en matière de vente directe aux consommateurs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que dans la région Asie-Pacifique, étaient "solides". Cependant, Dr Martens a dû faire face à "un environnement de consommation de plus en plus difficile" aux États-Unis. "Nous avons renforcé l'équipe de direction pour les Amériques et elle prend des mesures, notamment en recentrant le marketing et en améliorant nos capacités de commerce électronique. Il est toutefois probable que, compte tenu du contexte difficile, il faudra plus de temps que prévu pour constater une amélioration des résultats aux États-Unis. Malgré les défis évidents auxquels nous sommes confrontés sur le marché américain, nous restons très confiants dans notre marque emblématique et dans les opportunités de croissance significatives qui s'offrent à nous", a ajouté le PDG. Dr Martens a maintenu son dividende semestriel à 1,56 pence par action.

ME Group International, fournisseur d'équipements de services instantanés tels que cabines photo, unités de lavage et kiosques d'impression numérique, s'attend à des résultats mitigés pour son dernier exercice financier. Pour l'exercice clos le 31 octobre, le chiffre d'affaires devrait s'élever à 298 millions de livres sterling, soit une hausse de 15 % par rapport aux 259,8 millions de livres sterling, mais en deçà des prévisions de 300 millions et 320 millions de livres sterling. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements devrait être conforme à la fourchette de 100 à 110 millions de livres sterling. Elle s'attend à ce que l'Ebitda soit "nettement supérieur" à 100 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt devrait se situer dans le haut de la fourchette de 64 à 67 millions de livres sterling. Pour l'exercice 2022, l'Ebitda de Me Group s'est élevé à 92,2 millions de livres sterling et son bénéfice avant impôt à 53,4 millions de livres sterling. Le groupe publie ses résultats annuels en février.

AUTRES ENTREPRISES

Metro Bank a annoncé qu'elle allait supprimer 20 % de ses effectifs et qu'elle revoyait sa politique d'ouverture des agences sept jours sur sept. Le prêteur a déclaré que bien qu'il soit "attaché aux magasins et à la rue principale", il cherchera à améliorer ses canaux numériques. "L'entreprise étudie la possibilité d'ouvrir ses succursales sept jours sur sept et de prolonger les heures d'ouverture dans l'ensemble de son réseau de magasins et discute avec la FCA des conséquences de ces changements pour les clients. L'entreprise continue de rechercher des sites dans le nord de l'Angleterre pour ouvrir de nouveaux magasins, comme elle l'a déjà fait savoir. Metro Bank prendra également des mesures pour simplifier ses opérations et rationaliser sélectivement les prêts afin de se concentrer sur les relations bancaires et de maximiser les rendements ajustés au risque sur le capital réglementaire", a ajouté le communiqué. Ces mesures entraîneront une réduction de 20 % de ses effectifs. En octobre, la banque avait déjà annoncé qu'elle prévoyait de réduire ses coûts de 30 millions de livres sterling par an. Jeudi, elle a ajouté que ces réductions de coûts allaient maintenant aller plus loin. "Après une nouvelle évaluation de la base de coûts, Metro Bank a identifié des économies potentielles pouvant aller jusqu'à 50 millions de livres sterling par an. La mise en œuvre du plan de réduction des coûts devrait s'achever au cours du premier trimestre 2024 et une charge de restructuration unique de 10 à 15 millions de livres sterling est attendue en 2023, ce qui est inférieur aux prévisions précédentes", a déclaré Metro Bank.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

