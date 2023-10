(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en hausse ce vendredi, alors que l'attention se tourne vers les données de l'emploi non agricole aux Etats-Unis.

L'indice FTSE 100 a ouvert en hausse de 24,51 points, 0,3%, à 7 476,05. Le FTSE 250 était en hausse de 105,92 points, 0,6%, à 17 705,90, et l'AIM All-Share était en hausse de 1,68 points, 0,2%, à 696,42.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3 % à 745,91, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,5 % à 15 395,86, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,3 % à 13 204,13.

L'attention se porte à présent sur les chiffres de la masse salariale non agricole de vendredi, le rapport officiel sur l'emploi. On s'attend à ce que le nombre d'emplois augmente de 170 000 en septembre, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 187 000 emplois créés en août.

Les données sont publiées à 13h30 BST.

"Les données d'aujourd'hui pourraient être l'une des plus importantes de l'année en matière d'emploi", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à la Swissquote Bank.

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont de nouveau baissé en septembre, mais le rythme de la baisse mensuelle s'est ralenti, selon l'indice des prix de l'immobilier d'Halifax publié vendredi.

Halifax a déclaré que les prix moyens des maisons au Royaume-Uni ont diminué de 0,4% en septembre par rapport à août, ralentissant la baisse de 1,8% en août par rapport à juillet. Le consensus du marché cité par FXStreet s'attendait à ce que les prix des maisons aient baissé de 0,8% sur une base mensuelle.

Sur une base annuelle, les prix ont baissé de 4,7 % en septembre, ce qui représente une accélération par rapport à la baisse de 4,5 % enregistrée en août.

Kim Kinnaird, directeur de Halifax Mortgages, a commenté : "Les niveaux d'activité restent faibles par rapport aux dernières années, les données de l'industrie montrant des niveaux inférieurs de nouvelles instructions de vente de maisons et de ventes acceptées. Les coûts d'emprunt sont le principal facteur, étant donné l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur l'accessibilité des prêts hypothécaires. Dans ce contexte, les propriétaires deviennent inévitablement plus réalistes quant à leur prix de vente cible, reflétant ainsi ce qui est de plus en plus devenu un marché d'acheteurs".

À la suite de ces données, les constructeurs de maisons ont progressé : Persimmon a fait un bond de 1,3 %, Barratt Developments a augmenté de 0,8 % et Taylor Wimpey a progressé de 0,7 %.

Ailleurs dans le FTSE 100, la compagnie d'assurance Aviva a grimpé de 7,0 %.

Mercredi, Jefferies a relevé le titre de "hold" à "buy".

Le courtier prévoit 5,3 milliards de livres sterling de rendement du capital entre 2023 et 2026, ce qui équivaut à 51 % de la capitalisation boursière actuelle d'Aviva, soutenue par un solide ratio de solvabilité II, avec une prévision de 205 % en 2023, et le meilleur rendement du flux de trésorerie disponible par rapport aux pairs de l'assurance-vie au Royaume-Uni.

Rio Tinto a augmenté de 1,8 %. UBS a relevé le titre de la société de "vendre" à "neutre".

Dans l'indice FTSE 250, Wetherspoon a perdu 0,2 %.

La chaîne de pubs et d'hôtels basée à Watford, dans le Hertfordshire, a enregistré un bénéfice avant impôts de 42,6 millions de livres sterling au cours de l'exercice qui s'est terminé le 31 juillet, contre une perte de 30,4 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 11 % pour atteindre 1,93 milliard de livres sterling, contre 1,74 milliard de livres sterling l'année précédente.

Pour ce qui est de l'avenir, la société a déclaré qu'elle continuait d'enregistrer de "bonnes performances". Au cours des neuf premières semaines de l'exercice en cours, les ventes ont augmenté de 9,9 % par an.

"Comme nous l'avons dit l'année dernière, la plus grande menace pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est sans doute la possibilité de nouvelles fermetures et restrictions", a déclaré Tim Martin, président du conseil d'administration.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, Metro Bank a progressé de 6,6 %.

Metro Bank a entamé un processus de vente d'une partie de son portefeuille de prêts hypothécaires pour un montant de 3 milliards de livres sterling afin d'assainir ses finances, a rapporté Sky News jeudi.

Le prêteur sous pression a évalué les voisins bancaires de la rue comme acheteurs potentiels, y compris Lloyds Banking et NatWest, a rapporté Sky News, citant des sources de la ville.

Ces mesures feraient partie d'un plan plus large de levée de fonds, qui, selon Sky News, comprendrait une levée de fonds de 100 millions de livres sterling et un refinancement de la dette de 350 millions de livres sterling qui doit être remboursée à peu près à la même époque l'année prochaine. Selon le Financial Times, les efforts possibles de Metro Bank pour renforcer son bilan s'élèveraient à 600 millions de livres sterling, 250 millions de livres sterling en fonds propres et 350 millions de livres sterling en dette.

Jeudi, Metro Bank a déclaré qu'elle "continuait à réfléchir à la meilleure façon d'améliorer ses ressources en capital". En particulier, elle a mentionné ses 350 millions de livres sterling d'obligations de premier rang non préférentielles arrivant à échéance en octobre 2025.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,5 %.

La livre sterling était cotée à 1,2191 USD tôt vendredi à Londres, en baisse par rapport à 1,2164 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0548 USD, en baisse par rapport à 1,0526 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 148,89 yens, en hausse par rapport à 148,83 yens.

En Asie vendredi, l'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,3%. En Chine, l'indice Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,1%, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 1,6% en fin de journée. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,4 %

Aux États-Unis, Wall Street a terminé en baisse. L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en légère baisse. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont tous deux baissé de 0,1 %.

Le pétrole Brent était coté à 84,18 USD le baril tôt à Londres ce vendredi, en baisse par rapport aux 84,56 USD de la fin de journée de jeudi. L'or était coté à 1 819,87 USD l'once, en hausse par rapport à 1 815,53 USD.

Avant le rapport sur l'emploi américain dans l'après-midi, le calendrier économique de vendredi comprend les données sur le produit intérieur brut irlandais à 1100 BST.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.