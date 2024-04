(Alliance News) - Metro Bank Holdings PLC a déclaré mardi que les actifs et les dépôts ont augmenté, tandis que les prêts ont été réduits, au cours du premier trimestre de 2024, tout en exprimant sa confiance dans l'amélioration des performances tout au long de 2024.

La banque de détail basée à Londres a déclaré que le total des dépôts au 31 mars était de 16,21 milliards de livres sterling, en hausse de 3,9% par rapport à 15,60 milliards de livres sterling un an plus tôt, tandis que les actifs ont augmenté de 2,3% à 22,61 milliards de livres sterling, contre 22,10 milliards de livres sterling.

"Les niveaux significatifs de liquidité levés au cours du quatrième trimestre 2023 permettent désormais au groupe de se concentrer sur les dépôts relationnels à faible coût afin de gérer le coût de financement. Les dépôts ont diminué de plus de 200 millions de livres sterling en mars", a déclaré Metro Bank.

L'encours des prêts a quant à lui diminué de 8,5 %, passant de 12,92 milliards de livres sterling à 11,82 milliards de livres sterling. Le ratio prêts/dépôts de la Metro Bank a ainsi été ramené de 83 % à 73 %.

Metro Bank a déclaré que cela était dû au repositionnement stratégique de son bilan vers des prêts hypothécaires spécialisés à rendement plus élevé et des prêts aux petites et moyennes entreprises/commerciaux.

L'accent "reste mis sur l'optimisation des rendements ajustés au risque sur le capital réglementaire afin d'améliorer les marges et la rentabilité", a déclaré la Metro Bank.

Le directeur général Daniel Frumkin a commenté : "Suite au succès de la campagne de dépôt lancée au quatrième trimestre, nous avons mis en œuvre nos plans de réduction du coût des dépôts et d'optimisation de notre position de liquidité élevée, ce qui a conduit à une réduction modeste des dépôts à coût élevé en mars.

"Les niveaux d'activité de prêt sont conformes aux attentes et l'orientation vers des prêts commerciaux et résidentiels à marge plus élevée progresse, les soldes de prêts reflétant le délai entre l'engagement des facilités et les tirages ultérieurs. Au cours de la période, nous avons également continué à mettre l'accent sur les services bancaires aux particuliers et les services basés sur les relations, en poursuivant la croissance des comptes courants des particuliers et des entreprises.

En ce qui concerne l'avenir, M. Frunkin poursuit : "Sur la base de la performance du premier trimestre, nous restons confiants que les résultats financiers continueront à s'améliorer tout au long de 2024, car nous optimisons le financement, réalisons des économies de coûts, poursuivons notre rotation des actifs et profitons des échéances de trésorerie et d'hypothèques à taux fixe à rendement plus faible."

Les actions de Metro Bank étaient en baisse de 1,2 % à 34,28 pence chacune à Londres mardi en fin de matinée.

