* A OBTENU UNE LEVÉE DE FONDS DE 325 MILLIONS DE LIVRES STERLING, COMPRENANT 150 MILLIONS DE LIVRES STERLING DE NOUVEAUX CAPITAUX PROPRES ET 175 MILLIONS DE LIVRES STERLING DE NOUVELLES ÉMISSIONS DE MREL, AINSI QU'UN REFINANCEMENT DE LA DETTE DE 600 MILLIONS DE LIVRES STERLING.
* LE PLAN DE CAPITALISATION RENFORCE CONSIDÉRABLEMENT LE RATIO CET1 ET PERMET À METRO BANK DE SORTIR DU COUSSIN COMBINÉ DU CRD IV.
* LE RATIO CET1 PRO FORMA AU 30 JUIN 2023 EST SUPÉRIEUR À 13 % ET LE RATIO MREL EST SUPÉRIEUR À 21,5 %.
* DISCUSSIONS CONCERNANT UNE VENTE D'ACTIFS POUVANT ALLER JUSQU'À 3 MILLIARDS DE LIVRES STERLING DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES RÉSIDENTIELS
* LA VENTE D'ACTIFS DEVRAIT RÉDUIRE LE RWAS DE C.£1BN AUGMENTER LE RATIO CET1 DE METRO BANKS ET ÊTRE ACTIF SUR LES BÉNÉFICES EN 2024 Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :