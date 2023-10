Metro Bank Holdings PLC est la société holding de Metro Bank PLC. Il s'agit d'une institution de dépôt et de prêt qui se concentre sur les particuliers et les petites et moyennes entreprises au Royaume-Uni. Ses services bancaires aux particuliers comprennent, entre autres, les comptes bancaires, l'épargne, les emprunts, les hypothèques, l'assurance, les coffres-forts et la banque privée. Ses services bancaires aux entreprises comprennent des comptes d'entreprise, des comptes de dépôt, des options d'emprunt et des assurances. Ses produits destinés aux entreprises comprennent les comptes bancaires d'entreprise, les comptes courants commerciaux, les comptes courants communautaires, les comptes en devises étrangères et les comptes de praticiens de l'insolvabilité. Ses comptes de dépôt comprennent des comptes de dépôt à accès instantané pour les entreprises, des comptes de dépôt à terme pour les entreprises, des comptes de préavis pour les entreprises, des comptes de dépôt à accès instantané pour les collectivités, des comptes de dépôt à terme pour les collectivités, des comptes de dépôt à prime pour les clients et des comptes de dépôt à terme flexibles pour les clients. Elle dessert divers secteurs tels que l'immobilier, la santé et l'hôtellerie.

Secteur Banques