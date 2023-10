(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse ce lundi, les attentes en matière de taux d'intérêt étant restées stables malgré le rapport exceptionnel de vendredi sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis.

"La plupart des semaines passées à s'inquiéter de la perspective d'une nouvelle hausse des taux et de taux plus élevés pendant plus longtemps, la pensée semble maintenant être qu'une économie résiliente et un marché de l'emploi pourraient signifier que les entreprises seront en mesure de fournir de meilleurs revenus et une croissance des bénéfices", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef du marché chez CMC Markets.

Les données de vendredi ont montré que les emplois américains ont augmenté en septembre, soulignant la force de l'activité économique américaine au cours de l'été et soutenant l'argument de la Réserve fédérale pour que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps.

En ce qui concerne les entreprises britanniques, Metro Bank a annoncé un nouvel accord avec les investisseurs pour consolider ses finances et Croda International a déclaré que ses performances pour la période du 1er juillet au 30 septembre ont été plus faibles que prévu.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 17,82 points, soit 0,2 %, à 7 512,40

Hang Seng : en hausse de 0,7 % à 17 611,81

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,3% à 30 994,67

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,2% à 6 970,20

DJIA : clôture en hausse de 288,01 points, 0,9%, 33 407,58

S&P 500 : clôture en hausse de 1,2% à 4 308,50

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,6% à 13 431,34

EUR : baisse à 1,0555 USD (1,0576 USD)

GBP : baisse à 1,2215 USD (1,2226 USD)

USD : baisse à 149,12 JPY (149,18 JPY)

Or : en hausse à 1 852,78 USD l'once (1 831,35 USD)

(Brent : en hausse à 87,51 USD le baril (84,22 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de lundi sont encore à venir :

Canada Thanksgiving : marchés financiers fermés

Japon Journée de la santé et du sport : marchés financiers fermés

Catherine Mann, membre du comité de politique monétaire de la BoE, et Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, prennent la parole.

US Columbus Day : marchés financiers ouverts

Michael Barr, vice-président de la Réserve fédérale américaine, prend la parole

11:00 IST Production industrielle et chiffre d'affaires en Irlande

10:00 EDT Indice des tendances de l'emploi aux États-Unis

Le plus haut diplomate chinois a déclaré qu'il espérait que Washington et Pékin pourraient gérer leurs différends "de manière plus rationnelle" lors de sa rencontre avec des législateurs américains de haut rang en visite. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, est le dernier haut responsable américain à se rendre en Chine, alors que Washington cherche à apaiser les tensions avec Pékin, à la tête d'une équipe de six personnes qui chercherait à rencontrer le dirigeant Xi Jinping. Le ministre des affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré M. Schumer à la maison d'hôtes d'État Diaoyutai de Pékin et a déclaré à la délégation sénatoriale qu'il espérait que leur visite aiderait les deux parties à "gérer les différends existants de manière plus rationnelle, en aidant les relations entre les deux pays à revenir sur la voie d'un développement sain".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan place AB Foods sous "surveillance catalytique négative".

----------

JPMorgan place Next sous 'surveillance de catalyseur négatif'.

JPMorgan réduit l'objectif de prix d'Aston Martin à 379 (425) pence - 'neutre'.

ENTREPRISES - FTSE 100

Citigroup a annoncé qu'il avait accepté de vendre son portefeuille de biens de consommation en Chine à HSBC Bank China, une branche du prêteur HSBC basé à Londres. La banque de détail, commerciale et d'investissement basée à New York a déclaré que la vente du portefeuille comprend les clients, les actifs sous gestion et les dépôts, pour une valeur totale d'environ 3,6 milliards de dollars. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués, et l'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024, a déclaré Citi. Citi a précisé que la transaction n'incluait pas ses activités institutionnelles dans le pays.

GSK a annoncé avoir conclu un accord exclusif avec Chongqing Zhifei Biological Products Ltd pour la co-promotion du vaccin contre le zona de GSK, Shingrix, en Chine pour une période initiale de trois ans. Il est également possible d'étendre le partenariat, si les entreprises en conviennent. Zhifei aura les droits exclusifs d'importation et de distribution de Shingrix en Chine à partir du 1er janvier. L'entreprise pharmaceutique a décrit Zhifei comme la plus grande entreprise de vaccins en termes de revenus en Chine et a déclaré que le partenariat augmentera considérablement la disponibilité de Shingrix.

Croda International a déclaré que ses clients ont continué à réduire leurs stocks d'ingrédients sur les marchés finaux des soins aux consommateurs, de la culture et de l'industrie en raison d'une combinaison de déstockage et d'un environnement de demande plus faible. En conséquence, les volumes de vente de la société ont été réduits et ses performances globales pour la période du 1er juillet au 30 septembre ont été inférieures aux prévisions initiales. En l'absence d'indications d'un rebond au cours du dernier trimestre de son exercice financier, Croda s'attend maintenant à ce que le bénéfice avant impôts ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 300 et 320 millions de livres sterling.

ENTREPRISES - FTSE 250

Assura a déclaré avoir réalisé une nouvelle fois de solides performances financières au cours du semestre clos le 30 septembre. L'investisseur et promoteur immobilier spécialisé dans les soins primaires a déclaré que son portefeuille se compose actuellement de 612 propriétés avec un loyer annualisé de 146,9 millions de livres sterling. Au cours du semestre, Assura a déclaré qu'elle avait continué à se concentrer sur les domaines d'"expansion stratégique" pour libérer de la valeur grâce à plusieurs ajouts au portefeuille, y compris l'achèvement de l'hôpital de jour à Kettering, en Angleterre. Elle a noté une "demande croissante et constante" pour des bâtiments de santé dans un cadre communautaire. Séparément, Assura a annoncé le refinancement de sa facilité de crédit renouvelable, qui passe de 125 millions de livres sterling à 200 millions de livres sterling.

Sirius Real Estate a déclaré avoir continué à réaliser des opérations conformes aux attentes au cours du semestre clos le 30 septembre, malgré des conditions difficiles en Allemagne et au Royaume-Uni. Le propriétaire et exploitant de parcs d'affaires et industriels a enregistré une croissance des loyers à périmètre constant de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Il a ajouté que son bilan restait "solide" avec des réserves de trésorerie de 112 millions d'euros au 30 septembre.

AUTRES ENTREPRISES

Impax Asset Management a déclaré que ses actifs sous gestion au mois de septembre s'élevaient à 37,4 milliards de livres sterling. Cela représente une baisse de 5,8 % sur la période de trois mois depuis le 1er juillet, mais une augmentation de 4,8 % par rapport au 30 septembre 2022. Le directeur général, Ian Simm, a déclaré que les conditions d'investissement étaient restées difficiles au cours du dernier trimestre de l'exercice financier de la société. "Malgré la volatilité soutenue du marché, Impax a continué à faire preuve de résilience avec une augmentation de nos actifs sous gestion au cours de l'exercice financier, y compris des sorties nettes globales de 92 millions de livres sterling", a-t-il déclaré.

Metro Bank a annoncé un nouvel accord avec des investisseurs pour consolider ses finances. L'opération comprend une augmentation de capital de 325 millions de livres sterling et un refinancement de la dette à hauteur de 600 millions de livres sterling. Spaldy Investments, le principal actionnaire de Metro Bank, apporte 102 millions de livres sterling et deviendra l'actionnaire de contrôle de Metro Bank à l'issue de la transaction, avec une participation d'environ 53 %. Cette opération intervient après que les actions de la banque ont chuté la semaine dernière à la suite d'informations selon lesquelles elle était en pourparlers avec des investisseurs pour lever environ 250 millions de livres sterling en fonds propres et 350 millions de livres sterling en dette. Daniel Frumkin, directeur général de Metro Bank, a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'histoire de la banque : "L'annonce d'aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Metro Bank, facilitant la poursuite d'une croissance rentable au cours des prochaines années.

