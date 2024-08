Metro Brands Limited est un détaillant spécialisé dans les chaussures et les accessoires basé en Inde. La société vend au détail une gamme de produits de marque pour hommes, femmes, unisexes et enfants, et pour toutes les occasions, y compris les événements décontractés et formels. La société propose des produits sous ses propres marques, telles que Metro, Mochi, Walkway, Da Vinchi et J. Fontini, ainsi que sous des marques tierces telles que Crocs, Skechers, Clarks et Fitflop, Proline, Fila, Fila. La société exploite environ 739 magasins dans 174 villes réparties dans 31 États et territoires de l'Union en Inde. La société propose également des accessoires, tels que des ceintures, des sacs, des chaussettes, des masques, des portefeuilles, des produits de soin des pieds et des chaussures. Elle distribue ses produits par l'intermédiaire de ses sites web, de diverses places de marché de commerce électronique et de plateformes de médias sociaux. Ses activités de vente au détail sont menées par l'intermédiaire de ses magasins et de ses distributeurs, ainsi que par des canaux en ligne. Les filiales de la société sont Metmill Footwear Private Limited et Metro Atleisure Limited.