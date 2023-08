Metro Inc. est une société de détaillants et de distributeurs de produits alimentaires et pharmaceutiques. La société, par ses activités de détaillant, de franchiseur ou de distributeur, et de fabricant exploite ou fournit un réseau de supermarchés, de magasins à rabais et de pharmacies. Elle exploite 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières, dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, ainsi que 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. La bannière Metro, avec ses 328 magasins dont 119 Metro Plus au Québec, est une chaîne de supermarchés. La bannière Super C exploite 99 magasins à rabais au Québec et propose une gamme de produits d'épicerie. Food Basics est un magasin d'escompte qui offre des produits de qualité à bas prix à des clients qui recherchent la valeur dans 142 emplacements en Ontario. La bannière Food Basics Pharmacy est située dans 29 épiceries Food Basics. Sa pharmacie Food Basics est une pharmacie à service complet et propose des services professionnels. Elle propose également des rappels de santé.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire