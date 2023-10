Metro Inc. est une société de vente au détail et de distribution de produits alimentaires et pharmaceutiques. La société, par ses activités de détaillant, de franchiseur, de distributeur et de fabricant, exploite ou fournit un réseau de supermarchés, de magasins à rabais et de pharmacies. Elle exploite 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières, dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, ainsi que 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. La bannière Metro, avec ses 328 magasins dont 120 Metro Plus au Québec, est une chaîne de supermarchés. La bannière Super C exploite 102 magasins à rabais au Québec et offre une gamme de produits d'épicerie. Food Basics est un magasin à rabais qui offre des produits de qualité à ses clients dans 143 magasins en Ontario. La bannière Food Basics Pharmacy est présente dans 30 épiceries Food Basics. Sa pharmacie Food Basics est une pharmacie à service complet qui offre des services professionnels, tels que des rappels de santé et des profils médicaux, entre autres.

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire