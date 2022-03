METRO remet 100 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne

Montréal, 7 mars 2022 -METRO soutient l'Ukraine et son peuple dans le courageux combat qu'ils mènent. Aujourd'hui, l'entreprise annonce un don de 100 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne.

« Nous savons que cette guerre dévastatrice touche de près un grand nombre de nos collègues et clients. Plusieurs ont de la famille et des amis en Ukraine et METRO désire montrer son soutien », a affirmé Eric La Flèche, président et chef de la direction, METRO inc.

Une collecte de fonds sera également déployée dans les bannières Metro, Super C, Food Basics, Première Moisson, Adonis, Jean Coutu et Brunet au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick afin de faire appel à la générosité des clients pour soutenir l'Ukraine. Les consommateurs qui le souhaitent seront invités à ajouter un don de 2 $ à la caisse.

Tout l'argent recueilli sera versé au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

