METRO remet 447 020 $ à la croix-rouge canadienne en soutien à son fonds de secours : séismes en Türkiye et en Syrie

MONTRÉAL, le 15 mars 2023 Grâce à la collecte de fonds qui s'est tenue en février dernier dans ses bannières alimentaires du Québec et ses réseaux de pharmacies, METRO est fière de remettre 397 020 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir ses efforts d'aide humanitaire en Turquie et en Syrie auprès des populations touchées. Rappelons que lors du lancement de la campagne, METRO annonçait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne, portant ainsi le total du don remis à l'organisme à 447 020 $. La totalité de ce dernier sera remise au Fonds de secours : Séismes en Türkiye et en Syrie afin d'appuyer les interventions de secours d'urgence, les efforts de rétablissement et les activités de renforcement de la résilience dans les régions touchées

METRO tient à souligner la générosité de la clientèle qui magasine chez Metro, Super C, Adonis, Jean Coutu et Brunet qui a une fois de plus répondu présente et a permis d'amasser cette somme.

Il est toujours possible de contribuer au fonds de secours en visitant le site web de la Croix-Rouge.



À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

