METRO remet plus de 1,6 million $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne

Montréal, 29 mars, 2022 - La vaste collecte de fonds menée auprès des clients des bannières alimentaires et de pharmacie de METRO pour venir en aide au peuple de l'Ukraine a permis d'amasser l'impressionnante somme de 1 553 000 $, auquel s'ajoute le don de 100 000 $ fait par METRO au début du mois de mars. Au total, ce sont plus de 1 653 000 $ qui seront remis à la Croix-Rouge canadienne.

« Un sincère merci à METRO, qui a à nouveau offert de mettre à contribution son réseau de magasins d'alimentation et de pharmacies, pour nous appuyer dans les efforts actuels et à venir en Ukraine et dans les pays avoisinants. », a commenté Pascal Mathieu, vice-président, Croix-Rouge canadienne, Québec. « Les fonds recueillis grâce à la générosité des clients des bannières de METRO permettent d'offrir une aide d'urgence sur le terrain, notamment des fournitures médicales essentielles, des denrées alimentaires, de l'eau potable, des vêtements, de l'hébergement, des articles d'hygiène personnelle, du combustible et d'autres fournitures d'urgence. »

METRO tient à remercier la clientèle de ses bannières Metro, Super C, Food Basics, Première Moisson, Adonis, Jean Coutu et Brunet, pour la générosité exceptionnelle dont elle a fait preuve, ainsi que tous les employés pour leur mobilisation face à cette crise.

Il est toujours possible de faire un don au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne en cliquant ici. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de la région joignent leurs efforts pour fournir une aide vitale aux personnes touchées par le conflit.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

-30-

METRO

Relations médias

514 643-1009 ou 1 800 463-2190

media@metro.ca