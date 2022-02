Metro : Ouverture du nouveau Metro Plus Wilderton

Montréal, 24 février 2022 -C'est avec beaucoup de fierté que Tony Brunelle, propriétaire du Metro Plus Wilderton, a procédé ce matin à l'inauguration de son tout nouveau magasin situé au 2875 avenue Van Horne dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Fermé depuis janvier 2019, le supermarché entièrement reconstruit a rouvert ses portes aux consommateurs, pour leur offrir une toute nouvelle expérience. Le magasin de près de 40 000 pieds carrés, qui s'affiche dorénavant sous la bannière Metro Plus, aura nécessité un investissement de plus de 10 millions de dollars.



Le nouveau Metro Plus a été conçu pour assurer une expérience de magasinage optimale et donner aux produits l'importance qui leur revient. Il propose toute la fraîcheur, la diversité des produits et la qualité des services qui font la renommée des magasins Metro depuis bientôt 75 ans. Cette réouverture aura aussi permis de créer une trentaine d'emplois supplémentaires par rapport à l'équipe en place en 2019, portant ainsi à 120 le nombre d'employés.



Plus complet, plus frais



La fraîcheur, une des grandes priorités chez Metro, est omniprésente à l'intérieur du magasin. L'impressionnant département de fruits et légumes est entre autres composé de produits locaux au gré des saisons, de fruits frais coupés, d'eaux aromatisées, ainsi que d'une zone végé proposant une multitude de produits alternatifs. La boulangerie, pour sa part, intègre une grande variété de produits artisanaux et locaux, dont Première Moisson, la célèbre entreprise québécoise, ainsi que les fameux baklavas de chez Adonis.



Pour répondre aux besoins de l'ensemble de sa clientèle, le supermarché Wilderton offre maintenant une section casher, dont un frigo de viandes et autres spécialités casher. Mentionnons aussi que les consommateurs pourront désormais choisir parmi une grande sélection de noix en vrac, dans la section de 16 pieds réservée à cet effet.



Plus d'une centaine de repas prêts-à-manger, cuisinés par des chefs en magasin à partir de produits frais, sont offerts tous les jours dans le rayon des mets cuisinés « Tout prêt tout frais », tels que les délicieux shish taouk de chez Adonis. Le marché d'alimentation dispose également d'un comptoir Aki Sushi proposant de délicieux sushis haut de gamme. La clientèle aura également accès à de savoureuses pizzas préparées et cuites sur place. Les comptoirs de fromages et de charcuteries sont aussi plus garnis qu'auparavant et proposent une vaste variété de produits de qualité.



À la poissonnerie, en plus d'un fumoir à poissons, on retrouve un bar à fruits de mer en vrac 2.0, avec plus de variété, maintenant préemballés pour la clientèle. Une équipe de professionnels derrière le comptoir de service donne des conseils et s'active à apprêter un vaste éventail de produits de la mer frais et savoureux. Au rayon des viandes, des bouchers préparent des coupes sur demande, suggèrent des produits et donnent des trucs pour réussir une préparation et une cuisson parfaites. Une grande variété de viandes y est disponible, dont fumées, biologiques et prêtes à cuire.



Pour satisfaire tous les goûts et encore mieux répondre aux besoins en alimentation des familles à l'affût des dernières tendances, une plus grande variété de produits locaux, internationaux, sans gluten et biologiques trouvent une place de choix dans les différents rayons du Metro Plus Wilderton. Notons également l'arrivée d'une sélection largement étoffée de bières de microbrasseries, de vins québécois et de produits économiques grand format. En complément au service à la clientèle hors pair dans tous les départements, les clients pourront payer leurs achats dans l'une des six caisses libre-service.



Tony Brunelle et son équipe sont très fiers de leur nouveau magasin et invitent la clientèle locale et régionale à venir les visiter.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, procurant de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

-30-

METRO

Relations médias

514 643-1009 ou 1 800 463-2190

media@metro.ca