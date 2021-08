Metro : Troisème trimestre 2021

MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

Chers actionnaires,

C'est avec plaisir que je vous présente notre rapport intermédiaire pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 qui s'est terminé le 3 juillet 2021.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2021 demeure élevé atteignant 5 719,8 millions $ comparativement à 5 835,2 millions $ au troisième trimestre de 2020, une baisse de 2,0 % alors que nous avons croisé les ventes les plus fortes du début de la pandémie, mais une hausse de 9,4 % sur deux ans. Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables a été en baisse de 3,6 % par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent (hausse de 15,6 % en 2020), mais en hausse de 11,4 % comparativement au troisième trimestre de 2019. Les ventes alimentaires en ligne ont augmenté de 19 % par rapport à l'an dernier (environ 300 % en 2020). Notre panier alimentaire a connu une inflation d'environ 1,0 % (3,0 % en 2020). Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables a connu une hausse de 7,6 % (1,0 % en 2020), soit une hausse de 9,3 % pour les médicaments d'ordonnance et une hausse de 3,8 % pour les produits de la section commerciale.

Nous avons réalisé, au troisième trimestre de l'exercice 2021, un bénéfice net de 252,4 millions $ comparativement à 263,5 millions $ en 2020 et un bénéfice net dilué par action de 1,03 $ par rapport à 1,04 $ en 2020, en baisse de 4,2 % et 1,0 % respectivement, mais en hausse de 13,5 % et 19,8 % respectivement sur deux ans. En tenant compte des ajustements des troisièmes trimestres de 2021 et de 2020, l'amortissement des immobilisations intangibles acquises dans le cadre de l'acquisition du Groupe Jean Coutu, le bénéfice net ajusté(1) du troisième trimestre de l'exercice 2021 a été de 261,2 millions $ comparativement à 272,3 millions $ pour le trimestre correspondant de 2020 et le bénéfice net dilué par action ajusté(1) de 1,06 $ comparativement à 1,08 $, soit des diminutions de 4,1 % et 1,9 % respectivement, mais en hausse de 13,4 % et 17,8 % respectivement sur deux ans.

Le conseil d'administration a déclaré, le 10 août 2021, un dividende trimestriel de 0,25 $ par action, le même montant déclaré au dernier trimestre.

Nous sommes satisfaits de nos bons résultats au troisième trimestre, alors que nous croisons un chiffre d'affaires et des bénéfices exceptionnellement élevés l'an dernier au plus fort de la pandémie. La croissance de notre chiffre d'affaires et de nos bénéfices est élevée par rapport à 2019. Malgré un environnement opérationnel difficile en raison de la pandémie, nos équipes ont mené à bien trois initiatives stratégiques clés au cours du trimestre : la transition vers notre nouveau centre de distribution de produits frais automatisé à Toronto, l'intégration de l'ensemble de nos activités de distribution de pharmacie dans le centre de distribution Jean Coutu à Varennes ainsi que l'ouverture de notre magasin dédié à l'épicerie en ligne à Montréal. Ces réalisations nous positionnent bien pour atteindre nos objectifs de croissance future.

Eric La Flèche

Président et chef de la direction

Le 11 août 2021