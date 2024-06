STE-CLAIRE, le 13 juin 2024 - Après plusieurs semaines de travaux, le 109e magasin de la chaîne Super C ouvrait officiellement ses portes ce matin à Ste-Claire, juste à temps pour les célébrations du 200e anniversaire de la ville. Grâce à un investissement de plus de 5 millions de dollars, le magasin de quelque 24 000 pieds carrés emploie 100 personnes, soit la grande majorité des employés de l'ancien Metro, ainsi qu'une cinquantaine de nouveaux visages. L'inauguration avait lieu mercredi en soirée, en présence de nombreux dignitaires et membres de la direction.



Faire son épicerie en magasin ou en ligne

L'enseigne reconnue premier escompteur au Québec en matière d'expérience client par l'étude WOW Léger 2023, ouvre ses portes dans un édifice situé au 165 boulevard Bégin. En accord avec les besoins de la clientèle qui évoluent, on pourra faire son épicerie dans les allées spacieuses du magasin ou en ligne grâce à l'option cliquez et ramassez. De plus, des caisses libre-service ont été installées, à l'instar de tous les magasins Super C, afin d'accélérer et de bonifier le service à la clientèle.

Pour célébrer cet investissement majeur dans la communauté, le magasin a également remis un chèque de 5 000 $ à Moisson Beauce, un partenaire de longue date, notamment à travers le programme de récupération de produits invendus Récupartage.

« L'ajout de ce nouveau magasin s'inscrit dans un plan de déploiement qui nous permettra de consolider notre position d'escompteur par excellence au Québec. Nous sommes fiers de dire que nous avons le meilleur rapport qualité-prix », a souligné Loïc Cloutier, vice-président principal - Super C. « Nos équipes se mobilisent chaque jour pour offrir aux consommateurs des produits de qualité à des prix très compétitifs et une expérience de magasinage à la fois simple et efficace. Nous misons d'ailleurs sur trois garanties - Toujours frais, Toujours en stock et Toujours à bas prix. »



Super C, le meilleur rapport qualité-prix

La nouvelle équipe est fin prête à offrir aux gens de la communauté une belle variété de produits frais et d'épicerie, adaptés à la demande locale, à des prix très concurrentiels. Et c'est ce qui fait la renommée de Super C : offrir des produits d'une telle qualité et fraîcheur à des prix aussi bas. Le magasin Super C de Ste-Claire offre également une grande variété de viande fraîche préparées sur place par une équipe d'experts, de produits grands formats, de nombreux produits biologiques et naturels, une offre de bières artisanales et de microbrasseries, ainsi que des produits Première Moisson.

Rappelons que Super C fait partie du programme de récompenses Moi, qui permet à la clientèle des enseignes Super C, Metro, Jean Coutu, Brunet et Première Moisson de faire encore plus d'économies en accumulant des points dans près de 900 magasins et de les échanger instantanément à la caisse afin d'économiser davantage sur leurs produits essentiels du quotidien.

Le Super C Ste-Claire est ouvert tous les jours de 8 h à 22 h.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

