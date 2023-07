L'ouverture de ce 144e magasin en Ontario permet la création de 100 nouveaux emplois

Oakville (Ontario), le 20 juillet 2023 -Aujourd'hui, Food Basics ouvre officiellement les portes de son nouveau magasin dans la communauté de Oakville. Le site moderne de 32 000 pieds carrés, situé au 3535 Rebecca Street, est le 144e magasin de la bannière en Ontario.

Représentant un investissement majeur pour Food Basics, ce magasin contemporain emploiera une équipe solide de 100 personnes. Les clients pourront acheter des produits Irresistibles et Selection à prix abordable dans ce nouvel emplacement qui proposera notamment du poulet rôti frais, des produits locaux, de la viande ainsi que des fruits et légumes frais, de même que des caisses libre-service.

Cette grande ouverture mérite d'être célébrée, car le nouveau magasin vient s'ajouter à deux magasins déjà établis à Oakville (530 Kerr Street ; 478 Dundas St. W) et à trois magasins dans la ville voisine de Burlington (5353 Lakeshore Rd. ; 3365 Fairview St. ; 1505 Guelph Line). Les communautés d'Oakville et de Burlington bénéficieront de la circulaire spéciale d'ouverture de cette semaine.

« Food Basics cherche toujours à se joindre à de nouvelles communautés et nous sommes ravis de poursuivre notre croissance et l'investissement dans une communauté dynamique et diversifiée comme Oakville », a déclaré John Manax, vice-président des opérations, Food Basics. « Où qu'ils se trouvent, les gens sont toujours à la recherche de moyens d'économiser. Les clients qui achèteront peut-être pour la première fois chez Food Basics apprendront à nous découvrir en tant que magasin à escompte offrant des produits frais, toujours en stock, sains et à des prix avantageux. »

Afin de souligner son engagement envers la communauté, Food Basics fera un don de 5 000 $ à Kerr Street Mission, affiliée à Feed Ontario - un partenaire de longue date, notamment par l'entremise du programme de récupération alimentaire One More Bite de METRO, qui a distribué plus de 23 millions de kilogrammes de nourriture entre 2016 et 2022, contribuant ainsi à lutter contre l'insécurité alimentaire tout en évitant que les matières résiduelles ne se retrouvent dans les sites d'enfouissement.

« Notre objectif principal est d'offrir à nos clients la meilleure expérience de magasinage à rabais, avec le plus de valeur possible aux prix les plus bas », a déclaré Ashley Alambets, gérante du magasin Food Basics. « Je suis impatiente d'ouvrir nos portes et d'accueillir tout le monde dans notre nouveau magasin moderne ici à Oakville. »

Les résidents pourront commencer à faire leurs achats au Food Basics le 20 juillet, le magasin étant ouvert en semaine de 8 h à 21 h et les samedis et dimanches de 8 h à 20 h. Des festivités se dérouleront tout au long du week-end, avec des échantillons savoureux et des jeux permettant de gagner des produits de marque privée.

Depuis 1995, Food Basics aide sa clientèle à économiser en lui offrant Toujours plus pour moins (Always more for less). Food Basics s'appuie sur trois principes directeurs : Toujours frais, Toujours en stock et Toujours à bas prix. Food Basics fait partie de la grande famille METRO Inc. et opère actuellement un réseau de 144 magasins à travers l'Ontario.

-30-



À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 19 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 95 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 975 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, et de 645 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

